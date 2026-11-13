Виж отговора на фотозагадката: Кой е този музикален Крал през 1996 г. - едва на 18 години?

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Азис е отговорът на фотозагадката от вчера 📷

Тя беше➡️Кой е този музикален Крал през 1996 г. - едва на 18 години?

Жокерът беше ➡️ Той е абсолютен хамелеон, наричан още и Костинбродския славей. ✨