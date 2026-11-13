Останките на цар Иван Владислав и Гаврил Радомир са в НИМ с ограничен достъп

Милошев коментира и ремонта на Паметника на свободата на връх Шипка

Тленните останки на цар Гаврил Радомир, неговите деца и цар Иван Владислав вече се съхраняват в Националния исторически музей (НИМ), но достъпът до тях е ограничен единствено за служителите на музея. Министерството на културата все още не е предприело действия за извършване на нови изследвания или за повторното им погребване. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев по време на парламентарния контрол в петък.

По думите му приемането на останките е организирано съвместно от Министерството на културата и Националния исторически музей в изпълнение на решение на Министерския съвет от края на септември. С него на ведомството и музея е възложено да организират посрещането и приемането за съхранение на тленните останки на цар Иван Владислав, цар Гаврил Радомир и неговите деца.

„Предприетите административни действия имат за цел да осигурят подходящи условия за съхранение и опазване на останките при регламентиран режим на достъп", уточни Милошев.

Тленните останки на владетелите бяха предадени на България в началото на октомври заедно с тези на цар Самуил. След тържествена церемония останките на Самуил бяха положени в специално изработен саркофаг в столичния храм „Света София". Останките на Гаврил Радомир, неговите деца и Иван Владислав бяха приети за съхранение в НИМ.

Предаването им стана в рамките на договореност между България и Гърция, според която българската държава получи тленните останки на средновековните владетели, а в замяна предостави на гръцката страна 53 ценни църковни артефакта.

Размяната обаче предизвика въпроси и недоволство сред част от академичните среди. Български учени изразиха критики към действията на управляващите и поискаха повече информация за договореностите между двете държави. Въпреки обществените въпроси властите не са предоставили пълна информация за това кои точно артефакти са предадени на Гърция.

По време на парламентарния контрол Милошев беше попитан и дали останките на двамата владетели ще бъдат подложени на нови научни изследвания и дали ще бъдат погребани с необходимите почести.

Министърът не даде конкретен срок или окончателно решение по тези въпроси. Той посочи, че Министерството на културата разглежда възможностите и ще информира обществеността, когато има повече яснота.

Към момента основният ангажимент на ведомството е свързан със съхранението и опазването на останките при ограничен режим на достъп.

В рамките на парламентарния контрол Милошев отговори и на въпрос за ремонта на Паметника на свободата на връх Шипка. Министърът заяви, че Министерството на културата не може да направи категоричен извод дали има основания за прекратяване на договора с изпълнителя на ремонта – „Билдинг Комфорт" ООД.

Въпросът беше поставен от депутата от „Възраждане" Ангел Янчев, който поиска да разбере какви действия е предприело ведомството след проверка на Главната инспекция по труда, установила присъствието на три дружества подизпълнители на строителния обект.

Според Янчев изпълнителят е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка за ремонта на паметника. Проверката на Инспекцията по труда обаче е установила споразумения с три дружества за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършването на строително-монтажните работи. Според депутата това поставя под въпрос дали не са нарушени условията на обществената поръчка и дали договорът не трябва да бъде прекратен.

В отговор Милошев обясни, че Министерството на културата е поискало информация от директора на Националния парк-музей „Шипка-Бузлуджа", който е възложител по договора, както и писмено становище от изпълнителя „Билдинг Комфорт" ООД, за да бъдат изяснени обстоятелствата.

По обясненията на фирмата, цитирани от министъра, договорът с едното от дружествата е рамков и предвижда предоставянето на спомагателни услуги, свързани със строителни дейности на различни обекти, включително Паметника на свободата. Изпълнителят твърди, че тези услуги не включват дейности от предмета на обществената поръчка и затова не представляват подизпълнение по смисъла на Закона за обществените поръчки.

За другите две дружества „Билдинг Комфорт" е посочила, че договорите са сключени в края на септември 2026 г. Впоследствие обаче са подписани допълнителни споразумения, според които договорите няма да влязат в сила, ако съответните дружества не бъдат одобрени от възложителя по реда на закона.

Фирмата е обяснила още, че присъствието на представители на трите дружества на обекта в деня на проверката се е дължало на извършване на огледи и измервания за подготовка на предложения за единични цени. По твърдения на изпълнителя не е постигнато съгласие за цените и условията за изпълнение, поради което договорите са прекратени по взаимно съгласие и не са породили действие.

На този етап Министерството на културата не е обявило окончателно становище дали установените обстоятелства представляват нарушение на условията на обществената поръчка и дали има основания за прекратяване на договора за ремонта.