За 50 г. на сцена Румен Нейков режисира опера в 15 града, 24 пъти и Виенския бал, но никога любимия си Вагнер

Професорът написа рокопера за Карл Май, а сега - на 80 г., мечтае да постави "Порги и Бес" на Гершуин

В неделя - 15 ноември, доайенът на режисьорите, които се занимават с музикално-сценични изкуства, проф. Румен Нейков навършва 80 години. Но ще празнува с приятели в софийски ресторант по-късно, тъй като чака от екскурзия в Япония да се приберат синът му Антоний и снахата Нели. На тържеството той ще вдигне наздравица с любимото си бяло вино.

И вероятно ще си пожелае да сбъдне една отколешна своя мечта - да постави писаната през 1934 г. опера на американския композитор Джордж Гершуин "Порги и Бес". Това е история от афроамериканско гето в Чарлстън, където главният герой - сакат просяк, се опитва да спаси млада жена от любовника грубиян и от дилъра на наркотици.

Зад гърба си като режисьор Румен Нейков има 86 постановки на опери, оперети и мюзикъли. Най-много - 26, те са в Стара Загора, където е бил 8 години режисьор и още 4 - директор на Старозагорската опера. "Това бяха

трудни и бедни години с Виденовата зима, през които обаче направихме 17 оперни премиери", отчита Нейков

За него тази 2026 г. е специална, защото освен 80 житейски години отбелязва и 50 години сценична дейност, още толкова в публицистиката с написаните от него десетки статии и 8 книги, както и 30 години на преподавателската катедра. Сред написаните от него книги е и единствената у нас, посветена на оперната режисура. Както и книгата "София през погледа на архитекта" - за баща му арх. Любомир Нейков, почетен гражданина на София и автор на т.нар. План "Нейков", по който столицата се е развивала между 1961 и 2009 г.

Проф. Румен Нейков по време на един от виенските балове в София, на които той е режисьор и продуцент. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

За преподавателската си дейност професор Нейков може да разказва много и най-вече за студенти, с които се гордее. Сред тях са Йоана Железчева, Деян Вачков, Орлин Анастасов, Владимир Стоянов, Яни Николов, Свилен Николов, които правят завидни певчески кариери в операта. Както и поппевецът Стефан Илчев, когото определя като своя любим студент. Преподавал им е режисура и актьорско майсторство във Вокалния факултет на Музикалната академия в София.

Но най-дълъг е неговият разказ за постановките, които е режисирал, и за хората, с които ги е направил. "Работил съм с всички световни български оперни певци без Николай Гяуров - с тях се работи най-лесно, защото най-бързо те разбират, познават в детайли музиката", разкрива режисьорът. Това са Анна Томова-Синтова, Райна Кабаиванска,

Гена Димитрова, която за него е "най-благородният човек и съвършен артист"

Но е режисирал и в самодейните музикални театри като тези в Пазарджик и Ямбол, които съществуваха навремето. Помни как преди години английската писателка и голяма приятелка на България Мерсия Макдерморт гледала неговата постановка на мюзикъла "Моята прекрасна лейди" тъкмо в Пазарджик. Била силно впечатлена от сценографията, дело на художника Иван Йорданов. "Пресъздали сте прекрасно лондонската атмосфера, сигурно сте били често в Лондон", им казала англичанката. А те се чудели как да признаят, че кракът им никога не е стъпвал в английската столица.

Проф. Румен Нейков със съпругата си Мария, с която са заедно от 40 години.

Проф. Нейков е режисьорът на музикално-сценични произведения, поставял в най-много български градове. В София, Пловдив и Стара Загора, но и в Плевен, Русе, Ловеч, Сливен, Велико Търново - общо в 15 градове. Първата му изява като режисьор била на 2 март 1976 г. в Плевенската опера, където поставил "Гергана" на Маестро Георги Атанасов. Шест пъти е режисирал операта "Тоска", четири пъти - "Моята прекрасна лейди".

Но в творческия му път се случило така, че никога не е режисирал опера на един от любимите си композитори - Рихард Вагнер. Макар че е завършил Висшето училище по музика "Ханс Айслер" в Източен Берлин, ГДР с две специалности - цигулка и оперна режисура, и познава добре музиката на Вагнер. В огромната си библиотека - вероятно най-голямата частна музикална библиотека у нас с 240 оперни партитури и клавири, Нейков съхранява и 15 тома произведения на Рихард Вагнер в оригинал на немски език, събрани в 5 книги - статии и либрета за опери, които композиторът пишел сам. "Купих ги от антикварни книжарници, докато бях студент там. Помня, че луксозните томове, издадени през 1905 г., струваха колкото 7 мои месечни наеми, а квартирата ми беше скъпа - на 5 минути път с автобус от Александер плац в центъра на Източен Берлин", разказва професорът. За него било чест да се запознае преди време и с внука на Вагнер Виланд Вагнер, който също режисирал опери. Случило се по време на репетиция в немския град Байройт, където се провежда традиционният Вагнеров фестивал.

Румен Нейков разказва и за една друга репетиция, при това - генерална. През 2001 г. в Скопие поставил операта на Джузепе Верди "Силата на съдбата". За една от сцените майсторът на декорите - македонец, му казал, че имал пушки, които могат да гърмят на сцената като истински. Нейков се съгласил да опитат, но забравили да предупредят за това оркестъра. И когато неочаквано горе

започнала истинска пукотевица, музикантите от оркестрината така се уплашили, че захвърлили инструментите и избягали

Трябвало да мине поне половин час, за да се успокоят и да се върнат по местата си. После с тази постановка Скопската опера направила първото си международно турне - в София, но след като българският режисьор разказал тази история пред журналисти като парадокс от практиката си, западните ни съседи повече не го поканили. Макар че вече имали уговорка да поставят с него и "Травиата" на Верди.

Любимото му представление е оперетата на Йохан Щраус "Виенска кръв", която преди 11 години режисирал в Музикалния театър "Стефан Македонски". Тогава на диригенския пулт застанал Найден Тодоров, който след това беше и министър на културата.

Темата "Виена" заема особено място в живота на Румен Нейков. От 2001 г. досега 24 пъти е режисирал популярния Виенски бал, на който е и продуцент. Балът се провежда всеки февруари в столицата винаги с благотворителна цел. През всичките му 25 издания досега за добри каузи са събрани над 1 милион лева. Той обединява разпознаваеми българи. Разпознаваеми, защото професорът не обича думата елит, когато стане дума за бала. А той възниква през 1996 г. по инициатива на създадения година по-рано от хора, свързани с република Австрия и с австрийската култура, Виенски клуб. В основата на това събитие са съпругата на тогавашния австрийски посланик у нас поетесата Ерика Кристен и съпругата на Румен Нейков Мария, с която са заедно от 40 години. През тази година професорът написа и издаде луксозната книга "Виенските балове в София - 1996-2026", в която разказва тяхната история. Той и съпругата му са единственото българско семейство, удостоено, макар и поотделно, с отличието "Златен кръст за заслуги към Република Австрия" от президента на страната.

Заради всичко това никой не се учудва, когато Румен Нейков признае, че любим девиз му е истината, че животът е като виенско колело. Днес може да си на върха, утре то се е спуснало долу, но ти не спирай - работи и върви напред!

Без да е "всеяден", професорът признава още, че обича и слуша всякаква музика, но без чалга. Любовта му към музиката идва от баща му, който, макар и архитект по професия, искал трите му деца да са музиканти. Затова Румен от малък свири на цигулка, а двете му сестри - на пиано. Самият той прези десетина години дори се пробва успешно и като композитор - създаде рокопера за любимия си писател Карл Май, като сам написа и либретото, и нотите. Записа я със студенти и през 2015 г. представи записа на среща на международното литературно и научно Карл Май общество, на което е член, в германския град в Бамберг, Бавария. "Тогава наистина се почувствах звезда, защото слушателите ми харесаха рокоперата и се нахвърлиха да купуват дисковете със записа, които носех", спомня си Румен Нейков.

Той е свързан емоционално с Карл Май и като преводач. През 1992-1993 г. заедно със съпругата си Мария Нейкова, също германист, превеждат 6 тома с произведения на писателя. Единият от приключенските романи - "През дивия Кюрдистан", е преведен на български изцяло от него.