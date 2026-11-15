Защо момичетата на детските партита искат да приличат на Мона, измислила “джензи фолклора”

Пуска първата си песен като на шега, когато е на 15 г. На всичките ѝ концерти винаги има жестомимичен преводач

Сънувах, че говоря на много хора. Половината от тях не разбираха български език, другата половина изобщо не ме чуваха. Обаче всички разбраха това, което исках да им кажа.

Този необичаен сън провокира една млада певица да потърси повече информация за хората с увреден слух. Когато разбира, че едва 14% от музикантите в световен мащаб правят изкуството си достъпно за глухите хора, тя взема категорично решение: “Просто си казах, че искам да бъда част от това и да бъда промяната поне тук, в България”. Така и досега на всеки концерт на Мона рамо до рамо с нея излиза жестов преводач - Биляна Николова.

“Идват глухи хора и най-често плачат...

Те не могат да чуят

музиката, но пък могат

да вникнат в посланието,

което се опитвам да им предам благодарение на жестовия превод”, разказва младата певица.

На всеки концерт на Мона има винаги жестомимичен преводач. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ И ФЕЙСБУК

Пътят на 22-годишната Мона, чието пълно име е Симона Петрова, не започва с пълни зали, а с голяма сценична треска. Първата ѝ сериозна изява е на великденски концерт в началното училище в родния ѝ Кюстендил.

“Бях много срамежливо дете. В момента, в който започнах да пея, се разплаках от срам и прекратих изпълнението... Когато виждах майка ми в публиката, просто отивах и се гушках при нея.” С течение на времето чрез участия в конкурси и изяви на читалищни сцени тя успява да пребори страха от сцената.

Творчеството на Мона съчетава фолклор с модерно попзвучене. Първа у нея все пак идва любовта към народното пеене. Наследява я съвсем естествено от прабаба си Неве, която била селска народна певица с висок и пронизващ глас. “Каквото и да се случеше в живота ѝ, каквито и проблеми да имаше, тя винаги си пееше”, спомня си Мона. Затова и сега вярва, че музиката има лечебно действие.

Мона пуска първата си песен, когато е на 15 г.

Макар от малка да се увлича от пеене, вместо в музикално училище родителите ѝ я записват да учи в природо-математическа гимназия в Кюстендил. “Благодарна съм за това тяхно решение, защото може би музикалното училище щеше да ограничи възможностите ми. Когато ходиш в школа и имаш и други интереси паралелно с това, музиката ти се развива много по-добре и живееш в обстановка, в която възможностите ти нямат лимит. Така се ражда това свободолюбиво мислене.”

Успоредно с математиката всеки ден след часовете тя учи пеене, пиано, солфеж, хармония,

изследва различните

фолклорни области

в читалището при учителката си Гергана Борисова.

Професионалният ѝ дебют се случва почти на шега, когато е на 15 години. Докато се вози в колата с баща си на път за урок по пеене и слушат радио, той ѝ предлага: “Защо не направим една песен?”.

Мона с родителите си, които я подкрепят напълно и са винаги до нея.

“Аз бях от тези много пробивни деца - каквото си наумят, да го изпълнят. Тогава се сетих, че познавам един композитор покрай инстаграм и веднага се свързах с него.” Така тя се среща с композитора Петър Алексиев и записва римейк на старата родопска песен “Галени га са ни зьомат” за тъгата на двама влюбени, които не могат да се вземат. Песента е изцяло с диалектни думи и въпреки че текстът ѝ не е лесноразбираем за всеки от първо слушане, специфичното му излъчване и родопският колорит изключително много привличат Мона. Затова се спира именно на нея.

Родителите на Мона нямат общо с музиката - майка ѝ е учителка по български и английски език, а баща ѝ е моден дизайнер. Именно той става нейният първи продуцент до 2020 г., помага за изграждането на визуалния ѝ стил и създава сценичните ѝ костюми, над които днес певицата работи съвместно и с екипа си The Trackers. “Баща ми безрезервно вярваше в това, което правим... подаде ми ръка, за да направя първите си крачки в музиката”, казва Мона.

Певицата с музикантите, с които излиза заедно на сцена

Големият прелом в кариерата ѝ идва през 2024 г., когато пътува до Швеция, за да гледа конкурса “Евровизия” на живо. Макар да няма български представител на изданието тогава в Малмьо, тя иска да види със своите очи какво представлява тази голяма сцена. “Тогава се замислих коя е моята суперсила. Получих прозрението и си казах, че никой оттук насетне не може да ми казва какво да правя и че ще слушам само гласа на сърцето си.” Малко след завръщането си от Швеция тя написва песента си “Жива”, която става истински хит.

Това е и парчето, с което певицата

участва в националната

селекция за “Евровизия”

тази година. Представянето ѝ в нея предизвиква голям отзвук - мнозина категорично заявяват, че именно Мона е трябвало да представи страната ни в конкурса.

Мона държи българското знаме в залата във Виена, където тази година бе “Евровизия”. Певицата не представи страната ни на конкурса, но стиска палци до последно за Дара на финала.

Така участието й в селекцията променя коренно живота й. За нея песенният конкурс си остава мечта и би се впуснала отново в нея. "Според мен "Евровизия" е точно това - среща на народите. Най-красивото е, че всяка държава вкарва своя фолклор и култура по специфичен начин. Аз нося в себе си България и супер много уважавам традициите. За да създам нещо устойчиво, трябва да стъпим на стабилната основа отпреди - и това е основата на моя джензи фолклор”, казва Мона.

Самото наименование “джензи фолклор” Мона измисля сама, след като под клипа на песента ѝ “Сила” хората в мрежата започват да я определят като попфолк. “Не ми хареса обвързването с този тип култура и тогава си казах, че ще си създадам нещо мое - джензи фолклор.”

Дебютният ѝ албум “Жива”, който излезе миналия месец, е

създаден само за 6 дни

по време на неин авторски

творчески лагер

в къща край София. Заедно с продуцентите си от EastArt и мениджъра си Марин Колев тя събира автори като Мила Роберт, Тино, Роби, Юли Славчев от “Моле”, Ел Падре и Бенджи, а аранжиментите са дело на музикалния продуцент Денис Попстоев. Албумът ѝ включва 12 песни, сред които вече познатите на публиката хитове “Жив”, “Сила” и “Давам”, както и най-новият сингъл “Победа”, вдъхновен от спортните успехи на България през последните няколко години.

Мона с Любо Киров, с когото направи дуетната песен “Луна”.

“Този албум е моето начало. В него има песни, които са писани в различни моменти и с различни хора, но всички те са част от мен. Затова и “Жива” е толкова лично заглавие. Това е музиката, с която се чувствам най-много себе си - “Жива” е това, което съм аз”, категорична е певицата.

На концертите ѝ отиват хора на всякаква възраст. А за най-малките, които молят родителите си да ги заведат на нейно участие, за да я слушат на живо, Мона е като принцеса.

Много често

нейна музика звучи на детски

партита, а вместо на Елза

от “Замръзналото кралство”

малките момичета

искат да приличат на нея

Китаристът ѝ Илин Папазян също забелязва това. “Виж тези деца, гледат те по различен начин”, казва ѝ веднъж той. “Защо мислиш така?”, пита го Мона. “За тях ти си принцеса!”.

“Приемам това с отворени обятия - много се радвам, че децата ме харесват, защото, според мен е важно да се дава добрият пример. Всичко около моя джензи фолклорен свят е свързано с това да бъдем честни, да имаме добра ценностна система и да даваме любов... На участия им напомням да обичат близките си и че семейството са най-добрите ти приятели.”

Сред любимите ѝ народни певици е Надка Караджова, с чиято дъщеря Светла Караджова поддържа близък контакт. “Винаги съм била огромен фен и на Коста Колев, Димитър Христов и Георги Андреев. Те са невероятни композитори и това, което са оставили след себе си, е огромно богатство”, допълва тя.

На 5 март догодина на Мона ѝ предстои първият голям самостоятелен концерт с танцьори, сценография, режисьор, гост-музиканти и жестомимичен преводач. “Още от 15-годишна в първите си интервюта казвам, че искам да направя революция в българската музика и да бъда частичката светлина, която да накара хората да се почувстват обединени. Така мисля и днес”, казва Мона.