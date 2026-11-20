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Общуването с него става все по-трудно заради прогресиращата фронтотемпорална деменция

Някога побеждаваше терористи, оцеляваше след взривове и скачаше от небостъргачи. Днес 71-годишният Брус Уилис води съвсем различна битка - с фронтотемпоралната деменция, която го принуди да напусне киното и постепенно отнема способността му да общува.

За сериозно влошаване на състоянието му съобщава британският “Дейли Мейл”. Според анонимен източник на изданието Уилис е претърпял значителен когнитивен спад и все повече живее “в свой собствен свят”.

Твърди се, че актьорът усеща промените, но не осъзнава напълно тежестта на заболяването. Някога енергичен и разговорлив, днес той е много по-мълчалив, а общуването с него става все по-трудно. Семейството не е потвърдило тези сведения. Близките му рядко съобщават подробности за състоянието му.

На една от последните публикувани семейни снимки 32-годишната му дъщеря Талула нежно го целува по главата, придържайки лицето му с ръце. Брус е затворил очи и се усмихва. Кадърът привлече внимание, тъй като семейството рядко публикува негови снимки.

Това е последният публикуван кадър с холивудската звезда, на него той е с дъщеря си Талула. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ И АРХИВ

През март 2022 г. близките му обявиха, че прекратява актьорската си кариера заради афазия - нарушение на говора и разбирането на езика. През февруари 2023 г. беше оповестена диагнозата фронтотемпорална деменция.

Болестта уврежда челните и слепоочните дялове на мозъка и може да предизвика промени в речта, поведението и личността. При Уилис особено тежко са засегнати езиковите способности.

Брус Уилис с втората си съпруга Ема СНИМКА: ГЕТИ

Съпругата му Ема Хеминг Уилис разказва, че въпреки затрудненията в общуването той е в сравнително добро физическо здраве. Актьорът получава денонощни грижи в отделен дом близо до семейството си. Ема признава, че решението е било болезнено, но необходимо за неговите нужди и спокойствието на двете им дъщери.

От барман в Ню Йорк до легенда на Холивуд

Преди да покори Холивуд, Брус Уилис работи като барман в Ню Йорк. Първият му успех идва със сериала “Съдружници по неволя”, а през 1988 г. “Умирай трудно” го превръща в световна знаменитост.

Уилис като Джон Макклейн в “Умирай трудно”

Неговият Джон Макклейн е различен от непобедимите герои на Сталоун и Шварценегер - бос, окървавен, саркастичен и често на ръба на силите си. Тази уязвимост печели публиката.

Следват “Криминале”, “12 маймуни”, “Петият елемент”, “Армагедон” и “Шесто чувство”. Уилис става един от най-скъпоплатените актьори в Холивуд с над 100 заглавия във филмографията си.

Пет дъщери и две жени до него

Брус има пет дъщери - Румър, Скаут и Талула от брака си с Деми Мур и Мейбъл и Евелин от настоящата си съпруга Ема Хеминг.

Втората дъщеря на актьора - Скаут, го държи нежно за ръката.

Въпреки развода Деми Мур остава близка с него. Двете семейства поддържат топли отношения и са обединени в грижите за актьора.

През август тази година Уилис присъства на сватбата на Талула с музиканта Джъстин Ейси в Айдахо. На семейните снимки той е сред младоженците, прегърнал дъщеря си.

Ема Хеминг се превърна в активен защитник на семействата, които се грижат за близки с деменция. Тя открито говори за изтощението, изолацията и трудните решения, които болестта налага.

Болест, която медицината не може да спре

Фронтотемпоралната деменция е прогресиращо невродегенеративно заболяване, за което засега няма лечение. При някои пациенти то напредва бързо, докато други живеят повече от десетилетие след първите симптоми.

За Брус Уилис няма публична медицинска прогноза. Според източника на “Дейли Мейл” актьорът все още намира удоволствие в обикновени неща - сладолед, разходки с автомобил и музиката на Нийл Даймънд.

Днес битката е друга. Няма противник, когото да победи, нито сценарий, който да промени развоя ѝ. Никой не знае докъде ще стигне болестта, пред която дори Джон Макклейн е безсилен.