Интернет обяви Марк Зукърбърг за „последния верен милиардер"

Марк Зукърбърг се оказа в необичайна за технологичния свят роля – на пример за семеен живот сред милиардерите от Силициевата долина. Основателят на Meta беше обявен на шега за „последния верен милиардер" след поредица от любовни скандали, разтърсили света на технологичните компании. Повод стотиците коментари в социалните мрежи стана и внезапното оттегляне на шефа на Nvidia Дженсън Хуанг след разкритията за няколкото му извънбрачни връзки.

Ироничната класация беше публикувана от финансовия сайт Invezz. Авторът Уаджих Хан обръща внимание на една особеност, която обикновено остава извън анализите на Уолстрийт – личния живот на хората, управляващи компании за стотици милиарди долари.

Според него, докато инвеститорите следят приходите, печалбите, изкуствения интелект и пазарните позиции на технологичните гиганти, личните решения на техните ръководители също могат да се превърнат в сериозен корпоративен риск.

Сред най-известните примери за изневери на милиардери този с Джеф Безос. През януари 2019 г. е основателят на Amazon се превърна в международна новина, след като стана публично известно, че има връзка с бившата телевизионна водеща Лорън Санчес.

По това време Безос беше женен за Макензи Скот, с която имаше 25-годишен брак. Самият милиардер обяви раздялата им на 9 януари 2019 г. – деня, в който отношенията му със Санчес станаха публично достояние. Малко по-късно таблоидът „Нешънъл Инкуайърър" публикува интимни съобщения и снимки, свързани с връзката им. Безос дори обвини изданието в опит за изнудване със заплахи за публикуване на още лични материали. Днес Санчес е негова съпруга.

Друг показателен случай е този на съоснователя на Microsoft Бил Гейтс. През 2021 г., малко след като обяви развода си с Мелинда Френч Гейтс след 27 години брак, той призна чрез своя говорител, че преди около две десетилетия е имал извънбрачна връзка със служителка на компанията.

Случаят е бил обект на вътрешно разследване от борда на Microsoft, започнало през 2019 г. след сигнал за интимни отношения между Гейтс и служителка. Разследването е било възложено и на външна адвокатска кантора. През 2021 г. стана известно и че Мелинда е била силно разочарована от поведението на съпруга си. Самата тя обаче не посочва един-единствен фактор за края на брака им.

Медийният магнат Рупърт Мърдок пък е пример за съвсем различен тип бурен личен живот. 93-годишният собственик на медийна империя има пет брака зад гърба си. Сред бившите му съпруги са моделът и актриса Джери Хол и предприемачката Уенди Дън. Бракът му с Хол приключи с развод през 2022 г. след шест години заедно. През 2023 г. Мърдок се сгоди за бившата полицейска свещеничка Ан Лесли Смит, но двамата отмениха сватбата само няколко седмици по-късно. През юни 2024 г. той се ожени за пети път – за пенсионираната молекулярна биоложка Елена Жукова.

В отделна категория авторът поставя Илон Мъск. За разлика от останалите милиардери, личният живот на основателя на Tesla и SpaceX редовно попада в новините заради многобройните му публични връзки, раздели и деца от различни партньорки. Според ироничното сравнение на Invezz понякога е по-лесно да се проследят доставките на автомобили Tesla, отколкото романтичната история на Мъск.

Последният пример в тази поредица е Дженсън Хуанг, съоснователят и дългогодишен ръководител на Nvidia. Той напусна поста си на 12 ноември след разкрития за извънбрачни отношения, едната от които е с бизнесдама, за която американските разузнавателни служби имат подозрения, че е свързана с китайските служби.

Според публикации в американски медии Хуанг е имал връзка с Алис Хуанг, бивш ръководител в сингапурската компания Megaspeed International. Двамата нямат роднинска връзка. Такава спекулация се появи, заради еднаквите им фамилии. Жената е обект на подозрения за предаване на информация на Пекин, а отношенията им предизвикаха въпроси за възможни рискове за националната сигурност на САЩ.

Скандалът се задълбочи, след като „Ню Йорк таймс" съобщи за друга предполагаема извънбрачна връзка на Хуанг – със служителка на Nvidia, която е била на подчинение на изпълнителния директор. Самият Хуанг призна, че е бил неверен на съпругата си Лори. Бордът на компанията започна независимо разследване, а на 12 ноември той подаде оставка като президент и главен изпълнителен директор. Временно начело на Nvidia застана финансовият директор Колет Крес.

На този фон основателят на Meta Марк Зукърбърг изглежда като изключение. Той и съпругата му Присила Чан са заедно от началото на 2000-те години, когато се запознават в Харвард. Двамата сключват брак през 2012 г.

През годините отношенията им преминават през възхода на Facebook, борсовото листване на компанията, изслушванията в Конгреса на САЩ, скъпоструващия проект за метавселената и надпреварата за доминация в областта на изкуствения интелект.

Въпреки критиките към управлението му, огромните инвестиции в технологични проекти и необичайните му публични увлечения по бойните спортове и златните вериги Зукърбърг не е попадал в центъра на подобни любовни скандали.

Авторът на Invezz подчертава, че обявяването му за „последния верен милиардер" е по-скоро шега, отколкото сериозна класация. Със сигурност има и други богати предприемачи, които водят спокоен семеен живот далеч от медийното внимание.

Зад иронията обаче стои сериозен въпрос за корпоративното управление. Когато един основател се превърне в лицето на компанията си, личните му решения могат да се отразят и на бизнеса. Финансовите загуби от лош отчет могат да бъдат компенсирани през следващото тримесечие, но скандал около изпълнителния директор може да доведе до разследвания, кризисни заседания на борда и загуба на доверието на инвеститорите.

Затова авторът предлага на шега Уолстрийт да въведе нов показател при оценката на компаниите – „премия за вярност". А най-голямото предимство на Зукърбърг според него може да се окаже съвсем просто: той продължава да се прибира при същата жена.