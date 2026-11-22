Откровен е с клиентите, отказва клишираните символи като лъв, роза или компас

Щом има татуировки на Силвестър Сталоун като Рамбо, защо да няма на Александър Сано като Косъма, Захари Бахаров като Иво Андонов, Мариан Вълев като Куката? Разбира се, че е въпрос на личен избор, а истинските фенове на емблематичния сериал “Под прикритие” ще одобрят идеята. А Ангел Кубатев от Смолян ще я реализира.

29-годишният татуист вече е създал всички тези герои. Изпипани и с фокус към детайла, той рисува любимите образи от криминалния сериал върху един и същи свой клиент.

Всичко започва с татуировка на нюйоркската полиция, която прави върху крака на мъж. Но когато започва да изгражда образа, който трябва да бъде на бедрото, Ангел на шега предлага: “Дай да направим Джаро”. Персонажът е сред най-култовите от сериала, а ролята се изпълнява от Михаил Билалов. Емблематичният герой Куката с цитата: “Ейй, мърши”

И като истински фенове на филма и татуистът, и клиентът му започват да мислят кого да изобразят. Спират се на образа на Захари Бахаров в ролята на мафиота Иво Андонов, защото им се струва най-подходящ. Рисува го за няколко часа, а до лика е и един от култовите му изрази: “Ще те смажа”.

Така постепенно се появява и Куката

с цитата: “Ейй, мърши”

Въпреки че звучи грубо извън контекста, в устата на Куката думите са израз на топлота, братство и радост от срещата с най-близките му хора. Той я използва винаги когато се появява след отсъствие, като например при излизането си от затвора в третия сезон.

След това Ангел рисува и Косъма с бисера “Нервен съм, а като си затворя очите, само цици виждам” - тази култова фраза прозвучава в първия сезон и веднага се нарежда сред най-запомнящите се лафове на персонажа. Накрая идва ред и на Тишо (Големия близнак), в чиято роля влиза Кирил Ефремов. Той е представен с една от най-известните му реплики, която се превръща в абсолютен хит сред феновете на сериала: “Тишо - курви, курви - Тишо!”. Изразът идва от една сцена, в която Тишо се запознава с момичета на парти и им се представя с тези думи.

“Имаше коментари от други хора за тези татуси “Кой нормален човек би си направил такова нещо? Защо ще си го причини?”. Аз обаче винаги отговарям с въпроса: Защо можеш да си направиш татуировка с чуждестранен актьор, а да не можеш с български?”, казва Ангел Кубатев пред “24 часа”.

От новия шести сезон все още не е набелязал кои са новите емблематични герои, които може да нарисува. Има обаче десетки други идеи и най-често той съветва клиентите си какъв татус да си направят.

Ангел сам избира какво точно да нарисува, защото според него хората често виждат някаква татуировка и просто искат същата. Но невинаги се замислят дали тя е правилно изградена, дали е подходяща за конкретното място върху тялото и ще изглежда ли добре след време.

“Клиентът невинаги е запознат с художествените принципи и правилата за рисуване, композиция и изграждане на образа”, обяснява татуистът. Той е завършил художествена гимназия в родния си град Смолян, а след това учи в Техническия университет в София, специалност “Инженерен дизайн”.

Започва да се занимава с тази професия преди пет години. Има студио в Смолян, но от три години и в Пловдив. Една от причините да избере града под тепетата са хората, които му се струват по-отворени към различни идеи и стилове. “Там имаш възможност да надграждаш и да развиваш работата си”, обяснява Ангел. А в по-малкия град хората не обичат толкова да експериментират и по-трудно приемат нестандартните идеи. Образът на Захари Бахаров в ролята на мафиота Иво Андонов и един от култовите му изрази: “Ще те смажа”.

Преди да стане татуист, е работил на различни места - бил е барман, сервитьор, работил е в рекламно студио, дори заварчик и има професионална квалификация за тази професия. А на въпроса има ли нещо общо между заваряването и татуирането, Ангел категорично отговаря, че и в двете професии трябва да имаш добра ръка, усет за натиск и контрол върху движенията.

Винаги съветва клиентите си да не бързат, а да обмислят добре дали искат точно такава татуировка. “Все пак това не са обувки, които утре можеш да изхвърлиш, ако вече не ти харесват. Трябва да помислиш добре, защото тя остава за цял живот. Много хора идват с идеята, че искат, но не всички осъзнават напълно какво означава това”, обяснява Ангел.

И забелязва тенденцията, че повечето му клиенти искат татуси, които просто са харесали визуално, а не избират такива със символично значение. Татуистът също има много рисунки по себе си, но само една е лична - на кучето му. Татус на Александър Сано като Косъма с бисера “Нервен съм, а като си затворя очите, само цици виждам”

“Като любител на татуировките за мен не е задължително всяка една да носи някакво специално значение. Дори давам на клиентите си следния пример: когато си купиш картина за хола, най-вероятно ще избереш нещо, което ти харесва визуално и подхожда на интериора. Какво означава тази картина за теб? Може би нищо конкретно. Просто ти харесва как изглежда на стената”, разказва Ангел.

Според него най-масовите татуировки са на вълк, лъв с роза или с часовник или компас - все символи, които се срещат изключително често.

Но колкото и странно да звучи, ако някой поиска такъв татус, Ангел отказва да му го направи. “Аз съм много директен човек. Не мога да се преструвам, че нещо ми харесва. Понякога направо казвам: “Ужас, това не трябва да си го правиш!”, разказва той. Точно това е и ценното в неговата професия - артистът да прецени коя татуировка е подходяща и коя - не. Често

отказва и да прави еднакви

символи за двойки или да

пише имената на партньорите

Когато двойки отидат при него и му кажат, че много се обичат и искат да си направят еднакви татуировки, той не се съгласява веднага. “Няма нужда от подобни импулсивни решения”, обяснява Ангел, след като е имал фрапиращ случай - само четири-пет дни след като едно момиче си е направило татуировка, се разделило с партньора си. Затова и поискала да я закрие, но татуировката още не била заздравяла. Един от най-запомнящите се татуси за Ангел е лика на легендарния родопски гайдар бай Стою. До него са нарисувани Васил Левски и Георги Раковски

Най-често Ангел рисува големи изображения върху телата на клиентите си. Един от най-запомнящите се татуси е на близък негов приятел. Рисува върху целия му гръб легендарния родопски гайдар бай Стою - един от доайените и основателите на известния състав “101 каба гайди”. Изгражда цяла сцена, вдъхновена от филма “Време разделно” - момента, в който овчарят излиза на пасището с овцете.