550 години след смъртта на музата на Ботичели нейните потомки са също толкова красиви и изпитват страст към изкуството

Ако Сандро Ботичели можеше да срещне Симонета Санкристофоро Катанео дела Волта и Теа Бурджисер, вероятно би открил в тях две нови музи за своята Венера. Високи, изключително елегантни, с фини черти и естествена грация, двете жени имат нещо поразително ботичелианско. Не само външността им привлича вниманието. В начина, по който се усмихват, в деликатните жестове, в изисканите маниери и любезността, с която разговарят с всеки, има онази непринудена елегантност, която сякаш принадлежи на друга епоха. Още в първия момент от срещата ми с двете братовчедки в Рим се убеждавам, че генът не се променя с времето и че то е направило необикновен подарък на

една от най-красивите легенди на Ренесанса

Точно пет века и половина по-късно красотата на Симонета Катанео Веспучи сякаш отново оживява в лицата на две нейни потомки. Те са като две съвременни Венери, които носят не само нейното наследство, а и една история, достойна за роман.

Историята започва в Генуа, в една от най-старите и влиятелни аристократични фамилии - Катанео. Симонета, родена около 1453 г., е дъщеря на Гаспаре Катанео и Катерина Виоланте Спинола. Тя има две сестри и петима братя. Именно от един от братята ѝ произхожда днешният клон на фамилията, към който принадлежат Симонета и Теа. Така родовата връзка с прочутата красавица преминава през поколенията, макар самото име Симонета да изчезва от семейната традиция за почти пет столетия.

Още съвсем млада, около шестнадесетгодишна, Симонета се омъжва за флорентинския благородник Марко Веспучи. След сватбата отива във Флоренция, където красотата ѝ се превръща в тема на разговори, възхищение и поетични възпеви. Получава прозвището Несравнимата. Сред мъжете, пленени от нея, е Джулиано де Медичи, по-малкият брат на Лоренцо Великолепни. През 1475 г. на прочутия турнир на площад “Санта Кроче” Джулиано участва в нейна чест. На знамето му е изобразена женска фигура, а мотото гласи La Sans Pareille - “Несравнимата”. Той печели турнира, а красивата жена се превръща в легенда. Поетът Анджело Полициано увековечава любовта му в строфи, където Симонета се появява като нимфа, способна да плени мъж само с поглед.

Джулиано не е единственият, който е очарован от нея. И Лоренцо Великолепни пада в плен на младата генуезка, а след нейната смърт ѝ посвещава стихове. Поети и художници от кръга на Медичите превръщат образа ѝ в символ на идеалната женска красота.

Симонета умира на 26 април 1476 г. едва на 23 г., вероятно от туберкулоза. Смъртта ѝ предизвиква огромна скръб във Флоренция. Така личната история на младата Симонета приключва, но митът за нея тепърва започва.

Историкът Доменико Савини обръща внимание на интересна историческа граница. Смъртта на Симонета, последвана 2 г. по-късно от убийството на Джулиано де Медичи по време на заговора на фамилията Паци през 1478 г., бележи края на един специфичен културен сезон във Флоренция - този на ранния Ренесанс. Според неговия прочит с тези две трагични събития се променя изцяло хоризонтът на града. Флоренция е градът на меценатите, а без Медичите трудно бихме си представили не само Ботичели, и някои от най-големите шедьоври, свързани с образа на Симонета.

Променя се и представата за женската красота в изкуството. Ботичели продължава да рисува Мадони и религиозни образи, но в следващите десетилетия художественият свят вече е различен. Савини подчертава контраста между свободата на митологичните изображения от времето на Медичите и по-късната сдържаност на женския образ. Достатъчно е да погледнем “Мона Лиза” на Леонардо - облечена, сдържана, почти монашеска в сравнение с голата Венера на Ботичели. Разбира се, “Раждането на Венера” е създадена и след заговора на Паци, така че не става дума за внезапна забрана на голото тяло, а за промяна в културния и политическия климат, в който се ражда изкуството.

Портрет, дело на Сандро Ботичели, който се намира в музея “Щедел" във Франкфурт. СНИМКА: АРХИВ

Именно тук се крие една от най-големите загадки около Симонета: кои от прочутите картини на Ботичели всъщност носят нейното лице? Традицията я свързва с “Пролетта” и “Раждането на Венера”, както и с “Палада и кентавърът” и “Венера и Марс”. Към предполагаемите ѝ портрети се причисляват още профилът на млада жена в музея “Щедел” във Франкфурт, портретът в Берлинската картинна галерия и женският портрет в галерия “Палатина” в Палацо Пити, известен като Bella Simonetta. В музея “Конде” в Шантий се пази и прочутият портрет на жена като Клеопатра, приписван на Пиеро ди Козимо, под който се появява името Simonetta Ianuensis Vespuccia. Нито една от тези идентификации обаче не е окончателно доказана. И може би точно тази загадъчност прави образа ѝ още по-притегателен.

“В продължение на почти 500 г. никой в нашата фамилия не е носил това име”, разказва ми Симонета Санкристофоро Катанео дела Волта. “Имало е дори своеобразно суеверие, защото първата Симонета починала толкова млада. Но баба ни обясни, че причината била и друга. От Симонета се възхищавали всички, красотата и славата ѝ предизвиквали завист и клюки и затова тя била смятана за “малко сериозна жена”. В семейството дълго време избягвали да споменават името ѝ. После нашата баба отново станала Симонета. И тук има още едно невероятно съвпадение: тя, както и прочутата ни предшественичка, била дъщеря на Катанео и Спинола. Сякаш историята се е върнала в началната си точка.”

Първият спомен на Симонета за прочутата ѝ прародителка е свързан с подарък от детството. “Бях на около 10 г., когато баба ми подари репродукция на Венера на Ботичели. Разказа ми, че тази жена е част от нашето семейство. И до днес пазя картината. С годините започнах да чета, да изучавам историята ѝ и да търся отговори. Всеки път, когато отивах в галерия “Уфици”, заставах пред картините с едно и също любопитство:

коя е била жената зад този образ?”

Любовта към изкуството се превръща и в професионален път. Симонета прекарва 8 г. в Лондон, където работи в аукционните къщи Sotheby's и Christie's, а след това 7 г. в галерия за съвременно изкуство. През март 2020 г. се завръща в Италия и започва работа в престижното тосканско имение “Ил Боро”, между Флоренция и Арецо, собственост на Феручо Ферагамо. След този период се връща в родната Генуа, където се омъжва за Франческо Монтенела. Сватбата е истинско завръщане към семейната памет: церемонията е в абатството “Сан Матео”, а празненството е във Вила Катанео, историческата резиденция на фамилията. Там през септември 1953 г. се е омъжила и нейната баба. Най-трогателният детайл е сватбената рокля: Симонета поръчва да бъде възпроизведен моделът на бабината рокля, а за церемонията използва и нейния оригинален воал. Днес в живота ѝ има и още една малка принцеса - дъщеричката ѝ Виоланте.

И 25-годишната ѝ братовчедка Теа Бурджисер има своята история с прочутата предшественичка. “Когато бях на шест-седем години, баба ми подари същата репродукция на Венера. Именно Симонета ми разказа коя е жената на картината. Израснах във Флоренция, заобиколена от красота, и това несъмнено повлия на избора ми. 12 г. след братовчедка ми заминах за Лондон, където изучавах културно наследство. След това работих в галерия за съвременно изкуство в Милано, а днес съм в Париж, където работя за един художник.”

За двете жени Симонета Веспучи е не просто далечна роднина, а жива връзка между миналото и настоящето. “Тя е универсална фигура”, казва Симонета. “Дори днес образът ѝ продължава да вдъхновява артисти. Анди Уорхол я интерпретира в серия свои ситопечатни произведения, а фотографът Дейвид Лашапел създава собствена версия на “Раждането на Венера”. Невероятно е как една жена, живяла преди толкова много време, продължава да бъде икона на красотата”.

Когато ги питам какво изпитват пред картините на Ботичели, и двете си спомнят едно посещение в “Уфици” непосредствено след пандемията, когато музеят бил почти празен. “Беше невероятно да можем да останем пред картините без обичайните тълпи”, разказват те. За Теа обаче най-голямото очарование е не само съвършенството на художника, а и загадката на човека зад мита: “Ботичели е изключителен майстор. Винаги ме е интересувало какво се крие зад тази легенда. Защото Симонета е била истинска жена, а не само красиво лице”.