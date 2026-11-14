ЧРД на Ивайло Нинов, който с няколко щриха на молива казва повече от дълга политическа реч

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Рожден ден днес празнува Ивайло Нинов - най-талантливият карикатурист, който с няколко щриха на молива си казва повече от дълга политическа реч. А с Малкия Иванчо вече 35 години ни помага да погледнем с хумор към всичко важно от деня.

През годините Нинов е доказал, че за добрата сатира не са нужни много линии, а остро око, точна ръка и смелост да кажеш истината с усмивка.

За него карикатурата е не просто изкуство, а отговорност - оръжие, с което трябва да се борави умно и внимателно. Малкият Иванчо остава неговият неизменен съучастник в това начинание.

Пожелаваме му здраве, вдъхновение и още много забавни поводи да превръща действителността в изкуство!