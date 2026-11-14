Честит рожден ден на Димитрана Александрова

Да намериш и да поддържаш правилната посока, е особено трудно в днешния свят, наситен с информация и технологии. Но не и когато имаш стожер като Димитрана Александрова, директор “Специализирани издания” в “Медийна група България”, която днес празнува рожден ден. Тя е сред ценните кадри, които чертаят пътя на развитие на изданията ни, още повече че притежава богат журналистически опит и стриктно спазва правилата на професията - нещо, на което продължава да учи младите си колеги.

Желаем ѝ здраве и успех! Честито!