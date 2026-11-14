Последния император Фьодор Емеляненко: Прабаба ми е българка

ММА легендата разкри пред "24 часа" всичко, което знае за българската си кръв. И написа поздрав за българските фенове

Фьодор Емеляненко e жива легенда на бойните спортове по целия свят. Последния император, както го наричат, е смятан за един от най-великите бойци в историята на смесените бойни изкуства (ММА). В продължение на близо десетилетие доминира в тежка категория, като записва впечатляваща серия от 28 поредни двубоя без загуба. Световен шампион по бойно самбо и многократен шампион на престижната японска организация PRIDE, той се превръща в глобална спортна икона с милиони фенове по света.

Ексклузивно пред “24 часа” Фьодор Емеляненко разкри подробности за българското си родословие. “Прабаба ми е българка”, призна ММА легендата. На въпрос дали знае откъде е българският му род, Емеляненко каза: “Единственото, което знам, е, че

дори баба ми е знаела

български език

Знаела го е от прабаба ми. Повече не знам. Но да - във вените ми тече и българска кръв. И това, което знам със сигурност - прабаба ми е българка”.

Преди време Емеляненко загатва, че освен руски и украински има също български и немски корени. Сега за първи път разказва всичко, което знае за българската си кръв.

“Бил съм в България

само веднъж

Състезавал съм се в София. Завърших трети на турнир по джудо, категория А”, сподели още той. През февруари 1999 г. участва на международния турнир “Освобождение” в българската столица.

2026 г. - легендата Фьодор Емеляненко, който разкри пред “24 часа”, че прабаба му е българка, пише послание към феновете в България. (Вижте снимка с текста в края на статията) СНИМКА: НАЙДЕН ТОДОРОВ

Фьодор е роден на 28 септември 1976 г. в град Рубежное, Луганска област, в тогавашната Украинска съветска социалистическа република, част от СССР. Баща му Владимир работи като заварчик, а майка му Олга е преподавателка в училище.

Когато Фьодор е едва на две години, семейството му се мести в руския град Старий Оскол, където бъдещият шампион расте и прави първите си стъпки в бойните спортове. Всъщност самият той е причината семейството му да напусне Украйна през 1978 г. Или по-точно - здравословното му състояние. Като малък често боледувал от бронхити и лекарите препоръчали на родителите му смяна на климата. Така семейството се установява в Старий Оскол, Белгородска област. Там се раждат и братята му Александър и Иван, които впоследствие също се захващат с ММА. Там Фьодор започва и своя път в джудото и самбото в школата на Василий Гаврилов, след което - при дългогодишния си треньор Владимир Воронов.

Останалото е история. Името на Фьодор Емеляненко се свързва с превръщането на ММА в световен спортен феномен. Фьодор атакува ММА ринга през 2000 г., защото му трябват пари. През 2002 г. дебютира, а през 2003 г. става шампион в тежка категория на японската организация PRIDE. Световен шампион е до 2007 г. Именно в този период, когато PRIDE е сред най-престижните организации в света, Емеляненко става една от най-големите звезди в спорта. ММА завладява милиони по целия свят, а Фьодор се превръща в непобедим символ в тежка категория -

една от първите

глобални суперзвезди

в този спорт

Заради подвизите му в Япония и изключителното му господство в света на ММА получава и прозвището си Последния император.

А иначе е и двукратен световен шампион по бойно самбо (2002 и 2005 г.). А на световното първенство по самбо през 2008 г. “непобедимият” Емеляненко губи на полуфинал в тежка категория от българина Благой Иванов-Багата.

В периода след това се ражда и история за един от най-известните фенове на Фьодор Емеляненко... Настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп. През 2008 г. Тръмп става акционер на организацията Affiction Entertaiment. Именно тогава Последния император е най-голямата звезда на организацията и един от най-прочутите звезди в света. Тръмп - в ролята си на предприемач и тв знаменитост - се явява на промоционални събития рамо до рамо с Емеляненко. Тръмп го е канил в офисите си на върха на Trump Tower в Ню Йорк, а години по-късно се говори за техните приятелски отношения.

На 28 септември 2026 г. Последния император навърши 50. Вече е треньор на шампиони. Вече е извън клетката, но не и извън големите битки.

Именно тази космополитна фигура - Фьодор Емеляненко, разкрива, че има български корени и в семейството му се е говорил български език.

Чрез “24 часа”

той отправи и послание:

“За всички фенове на бойните спортове в България с братска любов от Фьодор”.