Филмовата гилдия с отворено писмо до министър Милошев - иска повече средства за култура и среща

Българското кино преживява един от най-силните периоди в развитието си, пише гилдията

Обемът на работа на Националния филмов център се увеличава, но средствата за издръжка не стигат

Да се преразгледа проектобюджета за 2027 г. и да се изпълнят вече поетите от управляващото мнозинство ангажименти за увеличаване на публичното финансиране за култура - с тези искания се обединяват филмовите дейци, които изпратиха отворено писмо до министъра на културата Евтим Милошев.

В него описват предвиденото намаляване на средствата за сектора и предупреждават, че това може да застраши постигнатите през последните години успехи на българското кино. Зад общите искания застават Българската асоциация на филмовите продуценти, Асоциацията на българските анимационни продуценти, Гилдията на българските продуценти, Съюза на българските филмови дейци и Българската асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи.

Според авторите на писмото разходите за група „Култура" ще намалеят от 736,4 млн. евро през 2026 г. на 728,3 млн. евро през 2027 г., като до 2029 г. се очаква да достигнат 684 млн. евро. В същото време прогнозният ръст на БВП е близо 23%, а делът на културата в него ще спадне от 0,56% на 0,43%.

От филмовия сектор определят това като отстъпление от публично заявените намерения за по-сериозна държавна подкрепа. Те припомнят, че на 8 октомври 2026 г. Комисията по култура и медии е приела единодушно Хартата за културна политика, която предвижда средствата за култура да нарастват с 0,1 процентни пункта от БВП годишно, считано от бюджета за 2027 г. Според авторите на писмото заложените в проектобюджета параметри не отговарят на този ангажимент.

В XXI век държавното финансиране на културата не е разход за поддръжка, а инвестиция в идентичност, доверие и икономика. Културата създава работни места в креативните индустрии, сплотява обществото във време на разделение и е най-видимото лице на една държава в света. Културата не е перо, което се реже при нужда, а основа, върху която една държава стои", пишат от гилдията.

В писмото се подчертава, че българското кино преживява един от най-силните периоди в развитието си. Български продукции и копродукции са представени в конкурсните програми на водещи международни фестивали, сред които Берлин, Кан, Карлови Вари, Венеция, Торонто и Сан Себастиан. Два филма с българско участие са в надпреварата за наградите „Оскар".

"Зад тези успехи стои нещо по-голямо от отделни заглавия. България стана предпочитан партньор на регионалното кино. Тази година български продуценти са копродуценти на Кристиан Мунджиу и Кристи Пую от Румъния, Кшищоф Зануси от Полша, Милчо Манчевски от Северна Македония и на водещи автори от Сърбия, Гърция, Турция и Грузия. Две български копродукции доминираха номинациите за румънските филмови награди", пише в шисмото.

Наред с международното признание се отчита и нарастващ интерес от страна на българската публика. Ако през 2015 г. родните филми са привлекли под 100 хил. зрители, през 2024 г. те вече са гледани от над 1,1 млн. души, или почти всеки четвърти зрител в киносалоните. Тези резултати са пряко свързани с последователната публична подкрепа и работата на Изпълнителна агенция „Национален филмов център".

Авторите обръщат внимание и на необходимостта от укрепване на самата институция. По думите им обемът на работа на Националния филмов център се увеличава, но щатът и средствата за издръжка не отговарят на реалните потребности. Те настояват за осигуряване на необходимия административен и финансов ресурс, както и за създаване на Национален съвет за кино или временен консултативен орган, който да подпомага работата на агенцията.

Критики са отправени и към липсата на обещания диалог между Министерството на културата и филмовите организации. След проведена на 29 юли 2026 г. работна среща, на която е било заявено намерение за редовни консултации и обсъждане на промени в Закона за филмовата индустрия и правилника за прилагането му, повече от три месеца по-късно секторът все още не е получил обещаните текстове за становище. Не е проведена и втора среща.

В отвореното писмо са формулирани четири конкретни искания: преразглеждане на бюджета за култура за 2027 г. преди окончателното му приемане; осигуряване на необходимите средства и щат за Националния филмов център; предоставяне на проектите за нормативни промени на филмовите организации за обсъждане; както и среща с министъра на културата и ресорния заместник-министър Марина Василева до края на ноември 2026 г.

"Вярваме, че имаме обща цел: българската култура да получи мястото, което заслужава и което управляващото мнозинство само ѝ обеща", се казва в края на писмото.