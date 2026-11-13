Издадоха посмъртно последната записана песен на Бони Тайлър (Видео)

Последната записана песен на починалата легендарна певица Бони Тайлър беше издадена посмъртно днес като коледен сингъл, предаде ДПА.

Тя е озаглавена „Любов, светлина и мир" (Love, Light And Peace),

В песента изпълнителката отправя пожелания за „любов, светлина и мир" по Коледа и си спомня за хората, които продължават да живеят в сърцата на близките си. Композицията придобива особено емоционално значение след смъртта на певицата, известна с характерния си дрезгав глас.

„Пожелавам ви любов, светлина и мир в този коледен ден. Нека най-ярките звезди осветяват пътя ви", пее Тайлър. В друга част от песента се казва: „Благословени са онези, които продължават да живеят в сърцата ни. Да вдигнем наздравица за най-добрите сред тях". В края на записа се чува и импровизирано прощално послание от певицата: „Лека нощ на всички".

Песента е написана от Криси Хамънд и Тери Бритън, който е работил с Тайлър още по дебютния ѝ албум The World Starts Tonight от 1977 г. Бритън, носител на награда „Грами", и сътрудничил с изпълнители като Тина Търнър, Клиф Ричард и Майкъл Джексън, е продуцент на записа заедно с Дейвид Маккей.

Съпругът на певицата Робърт Съливан, с когото тя е била заедно повече от 50 години, е дал съгласието си песента да бъде издадена. По думите му Тайлър би искала почитателите ѝ да чуят музиката, върху която е работила.

Бони Тайлър, чието истинско име е Гейнър Хопкинс, почина на 8 юли на 75-годишна възраст след усложнения, свързани с операция на червата. Тя е била настанена в интензивно отделение и поставена в медикаментозна кома след хирургичната интервенция.

Родената в Нийт, Южен Уелс, певица продължава да записва музика и да изнася концерти до края на живота си. През 2021 г. издава своя 18-и студиен албум със заглавие The Best Is Yet To Come. Тайлър придобива световна популярност през 80-те години с хита Total Eclipse of the Heart, който оглавява класациите във Великобритания и САЩ. Сред другите ѝ известни песни са Holding Out For A Hero, It's A Heartache и If You Were A Woman (And I Was A Man).

През дългогодишната си кариера певицата получава три номинации за наградите „Грами", но не печели отличието. През 2023 г. е удостоена с ордена на Британската империя (MBE) за приноса си към музиката, допълва ДПА, цитирана от БТА.