Глен Клоуз ще получи почетен "Оскар", излага го в пекарна в Монтана

Актрисата Глен Клоуз ще получи почетен "Оскар", след като 8 пъти е номинирана, но никога не печели най-престижната награда в киното. 78-годишната Клоуз прие с чувство за хумор новината.

„Първата ми реакция беше, че нямам нужда от утешителна награда. А втората - не знам, искам ли да прекъсна серията си от загуби?", разказва актрисата в интервю за Асошиейтед прес.

От 2009 г. почетните отличия се връчват на отделна церемония в Лос Анджелис, известна като Governors Awards. На церемонията в неделя Клоуз ще бъде придружена от дъщеря си и зет си. За събитието тя ще носи специално създадена за нея рокля на „Армани". „Това е изключително специално и огромна чест. Не знам как ще се справя с емоциите, но някак ще успея", казва актрисата пред Асошиейтед прес, цитира БТА.

За разлика от телевизионното излъчване на наградите „Оскар", това събитие предоставя повече време за речи и спомени от колеги и сътрудници на отличените.

Първата си номинация за „Оскар" тя получава преди 43 години за дебютната си филмова роля в „Светът според Гарп" на режисьора Джордж Рой Хил. Втората ѝ номинация е за ролята на Сара Купър в драмата „Голямото замръзване". Сред най-запомнящите се превъплъщения на актрисата е и образът на Алекс Форест в психологическия трилър „Фатално привличане", за който също е номинирана за „Оскар".

Актрисата планира да сподели почетната статуетка и с жителите на Бозман, щата Монтана, където живее извън работата си в Холивуд. Тя обмисля да изложи наградата за един ден в местна пекарна, така че хората от общността да могат да я видят отблизо.