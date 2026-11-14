Разследват Ръсел Бранд по осем нови обвинения в сексуално насилие

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Ръсел Бранд е разследван по нови обвинения, след като най-малко осем жени го обвиниха в сексуално насилие, съобщи "Дейли мейл".

51-годишният актьор вече излежава 10-годишна присъда за изнасилване, а сега го грози опасността от втори съдебен процес, след като се появиха редица нови предполагаеми жертви.

Осем жени са подали сигнали срещу него след осъждането му миналата седмица. Полицията също така разследва твърденията, че Бранд е изнасилил 16-годишно момиче.

В петък се появиха нови обвинения за насилие от бивша приятелка, която обвини Бранд, че я е подложил на сексуално насилие и я е карал да си мие зъбите, докато не започнат да кървят.

Вестник „Таймс" публикува също така подробности от шест други жени, включително твърдения, че Бранд е имал сексуален контакт с една жена без нейното съгласие и е продължил да прави секс с друга жертва, след като тя го е помолила да спре, защото й причинява болка.

Присъдата на Бранд беше произнесена на 9 ноември. Престъпленията са извършени между 2004 и 2009 г., когато Бранд е бил в разгара на популярността си.

По-конкретно, през 2009 г. той изнасилва 21-годишна фенка, която среща след представление. Три други обвинения включват сексуални посегателства над жени служителки на телевизия и радио.

Съдията нарече Бранд престъпник, който вярва, че славата му му позволява да прави каквото си поиска с жените. Актьорът първоначално отрече обвиненията и твърди, че всичките му сексуални срещи са били по взаимно съгласие.

Бранд е един от най-известните британски комици на 2000-те. Работил е като водещ на MTV, участвал е в холивудските комедии „Blown Away" и „Get the Vegas Strip" и беше женен за американската певица Кейти Пери.

Първоначално Бранд заемаше либерални и прогресивни позиции, но по-късно рязко се отклони надясно, критикувайки правителството на страната, ЕС и съвременната култура.

През септември 2023 г. The Times и Channel 4 публикуваха съвместно разследване, включващо разкази на жени, обвиняващи Бранд в сексуализирано насилие. Разследването срещу Бранд продължава.