Дъщерята на Анджелина Джоли и Брат Пит Вивиан разкри, че е била в болница

Дъщерята на Анджелина Джоли и Брат Пит Вивиан разкри, че е била хоспитализирана тази година с хранително разстройство, разкри „Дейли Мейл".

18-годишната художничка, която наскоро се отказа от фамилното име на известния си баща, разказа подробно за проблемите си с психичното здраве, които са я оставили „ядосана и самотна" по време на неотдавнашната ѝ художествена изложба в Лос Анджелис.

Тийнейджърката, която е известна с артистичното си име Вивиан Маршелин, придружи творбата си с емоционално въведение, което за първи път публично разкри борбите ѝ.

Тя написа: „Добре дошли в Полето на лалетата. Защо се нарича Полето на лалетата, ще попитате? Като много други, аз се борих с психичното си здраве. Борих се и с хранително разстройство.

„В началото на тази година бях хоспитализирана заради спешна помощ. Бях ядосана, болна и много самотна. В крайна сметка обаче добротата и топлината на децата и персонала в болницата събориха стените, които бях изградила толкова високи.

Това беше най-лошият и най-добрият период от живота ми и сега съм по-добра. Полето на лалетата е това, което наричам болницата, а картините тук представят моменти от времето, прекарани там", каза Вивиан.

Моменти на безнадеждност, моменти, в които не можех да спра да се смея, моменти на безопасност, моменти на смелост. Разбира се, няма снимки от времето ни в „Полето на лалетата", така че това са нашите спомени, най-чистите ни спомени, запазени. Заглавието на всяка картина е изречение, което взех от записи в дневник, които написах по време на престоя си в болницата, от пасажи, които смятах, че най-добре подхождат на картините. Благодаря ви", завършва изявлението на Вивиан.

Представители на Анджелина Джоли са отказали коментар пред The Daily Mail.

Вивиан е била виждана да показва и продава своите творби на арт панаири в Лос Анджелис през последните няколко месеца. На няколко пъти брат ѝ близнак Нокс ѝ помагал. Последната ѝ изложба бе открита дни след като тя стана четвъртата от шестте си братя и сестри, която се отказа от фамилното име на баща си.

„Дейли Мейл" са открили правни документи, които показват, че миналата седмица съдия от Лос Анджелис е одобрила молбата на амбициозната артистка за законна промяна на името ѝ от Вивиан Маршелин Джоли-Пит на Вивиан Маршелин Джоли. Вивиан е последвала стъпките на тримата си по-големи братя и сестри, които са променили законно фамилното си име, включително: 20-годишната сестра Шайло, 25-годишния брат Мадокс и 21-годишната сестра Захара.

В постановлението се казва: „След преглед на досието по делото, съдът постановява следното: Тъй като няма възражения, молбата за промяна на името се уважава. „Постановлението е подписано и подадено. Името на молителя се променя от Вивиан Маршелин Джоли-Пит на Вивиан Маршелин Джоли."

Вивиан се опитва да се дистанцира от фамилното име Пит от години. През май 2024 г. тя премахна фамилното име на баща си в програмата Playbill за бродуейската продукция на „Аутсайдерите", като посочва името си като Вивиан Джоли. Родена през 2008 г. заедно с брат си близнак Нокс, Вивиан е най-малкото от шестте деца на бившата двойка.

Нокс и по-големият му брат Пакс са единствените деца на бившата звездна двойка, които не са подали законни документи за промяна на фамилните си имена.