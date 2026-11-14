„Гардиън“ с много ласкава оценка за „Човекът с много имена“ от Георги Господинов

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Сборникът „Човекът с много имена" (The Man with Many Names) на носителя на Международната награда „Букър" Георги Господинов е изпълнен с въображение и топлота, пише британският „Гардиън" в ревюто си за изданието.

В едноименния разказ от сборника, разказвачът споделя: „Да разказваме личните си истории е единственият ход, който можем да направим... и който ни позволява да отложим поне за малко неизбежния край на тази игра."

Това е може би най-точното описание на една от основните теми, към които българският писател постоянно се връща – историите и тяхната сила да нарушават линейния ход на живота, отбелязва „Гардиън".

Подобно на своя кумир Хорхе Луис Борхес, Господинов има склонност към литературна провокация и преобръщане на установените представи. Той взема „играта" и пренаписва правилата ѝ, обръща игралната дъска с главата надолу, за да открие нови начини да гледаме и виждаме света.

Ако краят е предварително предрешен, магията на Господинов се крие в умението му да превръща разказите си в начала, отварящи безкрайни възможности.

„Човекът с много имена" включва 40 разказа, обединени от два сборника, публикувани по-рано на български език. От посткомунистически реализъм до експериментални приказки, чието действие се развива в непознати светове, тези забележително въображаеми произведения разглеждат много от същите теми, характерни за най-известната му книга – „Времеубежище": детството, лабиринтите на езика и напрежението между фантазията и реалността.

Именно с „Времеубежище" Господинов спечели Международната награда „Букър" през 2023 г., която подели с преводачката Анджела Родел. Тя е превела и настоящия сборник.

И тук Родел майсторски пресъздава характерната езикова пестеливост на Господинов, както и неговата игривост и топлота като разказвач, отбелязва „Гардиън".

Британското издание завършва ревюто си с неуловимия персонаж на автора – Гаустин, който непрестанно сменя облика си и никога не е далеч от полезрението в творчеството на Господинов. Той се появява и в няколко от разказите в сборника.

„Именно на него дължим споменатата по-горе идея, че „историите винаги ще отлагат края", разкрива Господинов, както и редица други остроумни и мъдри реплики, разпръснати из книгата. Сваляме шапка на Гаустин – и на Господинов, задето ни разказва тези истории, докато заедно с тях отлагаме неизбежния край", пише „Гардиън", цитиран от БТА.

Георги Господинов представи сборника си с разкази „Човекът с много имена" на 10 ноември в книжарница Libreria в Лондон.