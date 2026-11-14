Филипинка спечели първата „Евровизия Азия", Дара й връчи наградата

Победителят от първата „Евровизия Азия" е Кармел от Филипините с песента Sobra-Sobra. Тя получи своята награда от ДАРА, съобщи БНТ. Българската изпълнителка също така изпя специална версия на Bangaranga, както и новата си песен Bad Idea по време на шоуто в Банкок, Тайланд.

За първи път в 70-годишната история на Песенния конкурс „Евровизия" се състоя азиатско издание. В него взеха участие артисти от 11 азиатски държави, които пяха на 10 местни езика, както и на английски.

Събитието отбеляза нова глава в дългата история на конкурса, като почете разнообразните музикални таланти, езици и култури от Виетнам, Камбоджа, Лаос, Монголия, Бутан, Филипините, Бангладеш, Тайланд, Република Корея, Непал и Малайзия. Кармел Снимка Ralph Larmann.

Кармел победи с 211 точки, като получи 93 точки от професионалните журита във всяка участваща страна и 118 точки от гласуването на публиката. Преди „Евровизия Азия" Кармел набира популярност благодарение на редица телевизионни песенни конкурси. Песента Sobra-Sobra е написана от Джанина Камил, „Нико" дел Росарио, Март Сам Емануел и „Мат" Б. Олавидес.

На второ място се класира Тайланд, с песента Aroma от MANG x DAOU, която спечели 169 точки. Виетнам зае трето място с Tóc Tiên и песента EM TIÊN, като получи 165 точки. Малайзия и Лаос допълниха топ 5.

Резултатът е комбинация от гласовете на 11 национални журита и гласовете на публиката, които съставляват 50% от крайния резултат. Гласовете от категорията „Останалият свят" донесоха брой точки, равен на този на една участваща държава. Бяха получени гласове от общо 183 държави и територии, включително и от 11-те, които участваха.

Мащабното шоу започна с тематичната постановка „Звуци и усещания от Банкок" в чест на богатия културен живот в града домакин. Също така освен от ДАРА в програмата имаше и специално изпълнение от тайландския певец Джеф Сатур.

За ДАРА това е второ подобно участие – през октомври тя се изяви по време на паузата на финала на Детския песенен конкурс „Евровизия". Заедно с миналогодишната победителка в детското издание Лу Делуз от Франция изпълниха своите песни Bangaranga и Ce Mond.