ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

40 години от последната титла на Наим Сюлейманоглу...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

40 години от последната титла на Наим Сюлейманоглу за България

Георги Банов

Георги Банов

868
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Една от последните снимки на Наим преди смъртта му. Великият щангист се прощава с Иван Абаджиев.
Една от последните снимки на Наим преди смъртта му. Великият щангист се прощава с Иван Абаджиев. Снимка: Йордан Симеонов

10 ноември преди 40 години. Зала "Универсиада" е претъпкана до краен предел. Предстои категория до 60 килограма от световното по вдигане на тежести. С участието на феномена Наум Шаламанов, известен преди това като Наим Сюлейманов. Едва ли някой в този ден си е мислел, че режимът, който смени името на щангиста ще падне само след 3 години. И това ще бъде последната титла на Наум за България.

Шаламанов вече е голямо име в българския спорт. Въпреки че е само на 19 години. Зад гърба си има световна титла плюс една за младежи, въпреки че е само юноша, три европейски, два успеха във финалите на световната купа в Сараево и Монте Карло.

По време на игрите "Дружба", които заместват олимпиадата в Лос Анджелис през 1984 г. за социалистическите игри печели първото място с двубой от 297,5 килограма. Зад океана китаецът Ву Шуде става шампион със скромните 267,5 килограма. Или с 30 под българина.

Наим печели категорично и битката с доскорошния хегемон в категорията Юрик Саркисян. През пролетта на 1986 г., само няколко месеца преди световното, той го разбива на европейското първенство в Карлмарксщат (ГДР). Наим завършва със световни рекорди - 145,5 килограма в изхвърлянето, 187,5 в изтласкването и 332,5 в двубоя. Саркисян е след него на 37,5 килограма, което за категорията е невероятна разлика. И никой не е изненадан, че в София СССР решава да пропусне категорията. Няма за какво да се хаби човек, който да не може да се справи с Наим.

Шаламанов е пример за спортист от социалистическа България. Среща се с Тодор Живков, подаряват му кола, апартамент в София.

И така на първенството на планетата в София шоуто е гарантирано. И Наум Шаламанов го прави. Първите му опити са, след като всички останали са приключили със своите. И е във вихъра си. 147,5 килограма в ихвърлянето, 188 в изтласкването и 335 двубой. Отново хеттрик от световни рекорди. При лично тегло от 59,8 килограма. Или отново вдига три пъти собственото си тегло в изтласкването, което и до днес е някаква аномалия и почти няма щангист, който да може да постигне това. Залата ще се срути от аплодисменти.

Наим чупи световния рекорд в изхвърлянето.
Наим чупи световния рекорд в изхвърлянето. Снимка: Архив на Иван Григоров
Шаламанов в залата за загрявки. Иван Абаджиев го наблюдава.
Шаламанов в залата за загрявки. Иван Абаджиев го наблюдава. Снимка: Архив на Иван Григоров
Нашите се радват на отборната титла. Вдясно Наим си тръгва първи от подиума. Все едно е вече решил, че повече няма да се състезава за България.
Нашите се радват на отборната титла. Вдясно Наим си тръгва първи от подиума. Все едно е вече решил, че повече няма да се състезава за България. Снимка: Архив на Иван Григоров

Титлата за Шаламанов е трета поред на световното за България в най-доминиращото първенство на планетата в историята на българския спорт.

При най-леките до 52 килограма Севдалин Маринов е едва четвърти в изхвърлянето със 112,5 килограма. Толкова имат Жуокиан Хе (Китай) и Юн-Сук Лиу (КНДР), но асеновградчанинът е най-тежък от тримата - със 100 грама над китаеца и с 200 над корееца. По тогавашните правила се гледаше личното тегло и най-лекият печелеше. Полякът Яцек Гутовски е първи в движението със 115 килограма. В изтласкването Хе и Лиу бързо отпадат от битката, в която се намесва и Алексей Колоколцев (СССР). Гутовски приключва със 137,5 килограма, Колоколцев спира на 140. Тогава за първи път излиза на подиума Маринов и пред него са 145 килограма. Толкова, колкото му трябват за титлата. С 10 повече от личния му рекорд. И ги заковава.

В следващата категория драмата е още по-голяма. Митко Гръблев и китайците Инкиан Хе и Румин Лаи завършват наравно първото движение - по 127,5 килограма. Българинът обаче е по-тежък от Хе със 100 грама и по-лек от сънародника му също със 100 грама. Само на 2,5 от тях е Оксен Мирзоян (СССР), който пък има предимството да е най-лек от всички.

В изтласкването Леи хваща нула, а Хе и Мирзоян приключват със 160 килограма. Гръблев остава с последния опит и записва 162,5 килограма. Рискът е огромен, защото, ако не успее, отива на трето място в класирането. И това е може би най-драматичният момент от цялото първенство. Митко се разхожда по целия подиум в опит да укроти щангата и накрая успява. Втора поредна титла за България с двубой от 290 кила. На 2,5 след него остава Хе, а на пет - Мирзоян.

Иван Абаджиев е запазил шоу за публиката и след Наим. Следващите две категории предлагат драматична битка за титлите, но само между българи.

В категория до 67,5 килограма за златото се борят Михаил Петров и Стефан Топуров. Петров успява да вдигне с по 2,5 килограма повече от съотборника си във всяко едно движение и грабва титлата с 342,5 килограма в двубоя. Топуров остава с 337,5. Бронзовият медалист Марек Северин от Полша е точно на 20 килограма от победителя. Тотално и пълно превъзходство.

В категория до 75 кг сценарият отново предвижда български дуел за златото. Шест месеца по-рано на европейското в Карлмарксщат (ГДР) дебютантът и бъдещ олимпийски шампион Борислав Гидиков и Александър Върбанов са първи и втори. И драмата е пълна.

Гидиков чупи световния рекорд в изхвърлянето със 168,5 килограма. Тогава обаче за двубой се брояха само тежести, които са кратни на 2,5, а всичко нагоре е за рекорд. Или влиза в изтласкването с постижение от 167,5. Във второто движение обаче Върбанов успява на 212,5 килограма, докато Борислав спира на 205, а е и по-тежък. Така Сашо чупи световния рекорд в двубоя с 377,5 килограма. Гидиков е на 5 от него. Превъзходството на българите е подчертано от постижението на третия - Андреа Сокачи от Румъния, който е със скромните 350.

Асен Златев прави поредните титли на България шест, след като смачква конкуренцията в категория до 82,5 килограма. Той прибира всички златни медали, като чупи и световния рекорд в изтласкването с 225 килограма. Преднината му пред втория е почти като при Наим - цели 15 килограма. Асен завършва с 405 килограма, а Исраил Арсамаков от СССР е само с 395. Трети с 385 е унгарецът Ласло Барси, но той прави нещо изключително. Оставя български щангист без медал. Здравко Стоичков е четвърти, само на 2,5 кила от отличието. Той е единственият извън тройката на това първенство.

Чак на седмия ден останалите си отдъхват. Следват три категории без българи. В първата - до 90 килограма, триумфира Анатоли Храпати (СССР) с втората си световна титла. Той записва 412,5 килограма, с 5 повече от съотборника си Виктор Солодов. Унгарецът Золтан Балашфи е трети. Нику Влад от Румъния става първият чужденец със световен рекорд в категория до 100 килограма, като изхвърля 200,5 килограма. В крайна сметка печели златото с 437,5 килограма, 7,5 пред Борис Серьогин (СССР), а бронзът е за Ласло Шани (Унгария). И Юрий Захаревич (СССР) прави шоуто в категория до 110 килограма, като чупи всички световни рекорди - 201 килограма в изхвърлянето, 248 в изтласкването и двубой от 447,5. На 20 килограма след него е съотборникът му Сергей Нагирни, а поредния бронз прибират унгарците чрез Йозеф Ячсо.

За българската публика обаче остава и десерт. При свръхтежките се очаква битката между нашия Антонио Кръстев и Леонид Тараненко (СССР). Хасковецът по традиция е най-тежкият на първенството - 161 килограма, докато съперникът му е само 138,4. Кръстев обаче бе майстор на изхвърлянето и чупи световния рекорд със 215 килограма, с 15 повече от Тараненко. Тази разлика кара съперника на Кръстев да отиде на непосилни за него килограми във второто движение и прави нула. Антонио грабва седмата титла за България с двубой от 460 килограма. На 30 от него е Манфред Нерлингер (ФР Германия). С 50 по-малко е третият Роберт Сколимонски от Полша.

Така приключва най-успешното световно в историята на българския спорт въобще. В нито един друг спорт не са достигани подобни висини.

Следват дежурните разходки по офисите на партийни и държавни ръководители. В началото на декември следват финалите на световната купа в Мелбърн (Австралия). Там Наим ще спечели отново категорията си, но в крайното класиране остава четвърти, защото победителят се определя по системата "Синклер" спрямо личното тегло. След края на състезанието споменава на Александър Върбанов, с когото са в една стая, че не смята да се прибира в България. По време на банкета излиза уж да изпуши цигара и през тоалетната изчезва в нощта.

След няколко дни каца в Турция с личния самолет на президента Тургут Йозал.

Така от картата на света изчезва Наум Шаламанов, за да се появи Наим Сюлейманоглу.

Една от последните снимки на Наим преди смъртта му. Великият щангист се прощава с Иван Абаджиев.
Наим чупи световния рекорд в изхвърлянето.
Шаламанов в залата за загрявки. Иван Абаджиев го наблюдава.
Нашите се радват на отборната титла. Вдясно Наим си тръгва първи от подиума. Все едно е вече решил, че повече няма да се състезава за България.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа