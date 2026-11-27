"Годзила минус нула", продължение на "Годзила минус едно", което спечели на чудовищния франчайз първия "Оскар" в 70-годишната му история (за най-добри визуални ефекти), вече е на екраните и в България.

Японският блокбастър обаче беше запомнен не толкова с ефектите си, колкото с умната режисура на Такаши Ямазаки, който успя да съчетае екшън с човешка драма. Ямазаки отново режисира продължението и това си личи, но новият филм няма същата изненадваща сила като първия.

Без да дава възможност на публиката да си поеме дъх, "Годзила минус нула" я зашеметява с чудовищна атака срещу японски град. Както в "Годзила минус едно", голям хит в националния и международния боксофис, катастрофата е показана изключително през очите на хора, бягащи ужасени от чудовището.

Това последователно хуманизиране на един по своята същност нечовешки жанр донесе слава на режисьора Такаши Ямазаки. Този път действието вече не се развива в Токио, а в провинция Мацумото в префектура Нагано. И не самата Годзила (тя ще се появи едва във втория час на филма), а Кинг Гидора, който най-много прилича на дракон.

Тенденция този сезон са препратките към древността. Време е да си припомним, че Гидора е кръстен на Лернейската хидра, с която се е борил Херкулес, древният прародител на днешните убийци на дракони. Този звяр веднага би пораснал с две нови глави на мястото на отрязаната глава на всяка от тях, черта, споделяна и от японското (очевидно извънземно) чудовище.

Комерсиалното кино работи по същите закони. Решете сложно художествено предизвикателство и печелете пари в процеса - например съживете чудовище, което е загубило популярността си, и продуцентите ще поискат нова глава, като незабавно ще осигурят продължение.

Като на всеки мутант, той е донякъде тромав, липсва му целостта и грацията на предшественика си. Въпреки това той все още притежава добродетелите, които отличават японските Годзили от техните бездушни холивудски братовчеди.

Друга метафора за структурата на филма, вплетена в тъканта на "Годзила минус нула", е увреденото око на Норико (в ролята е Минами Хамабе), скрито под превръзка. Тя по чудо оцелява след нападението на гигантския гущер срещу Токио, противно на прогнозите на лекарите. Скоро става ясно, че не е загубила окото си: след като е била заразена с гените на Годзила, сега тя притежава неговото "атомно" зрение и е завинаги свързана с чудовището.

Норико притежава на двойно зрение, наследено от предния филм. С едното ("чудовищното") око тя разкрива монументален кайджу епос със специални ефекти, още по-впечатляващи от предишния филм. С другото - "човешкото", продължава нежно да изследва ежедневието на обикновените японци, борещи се да се възстановят от Втората световна война, ядрените бомби и нападенията на чудовища.

Първото превъплъщение във филма е предвидимо. Целта е поставена и не чак толкова зле постигната: да направи мащаба по-осезаем - да впечатли дори зрителите, разглезени от Холивуд. Дизайните на Гидора и Годзила, която излиза от океана, за да се бие с крилатия звяр, са пълни с любов и грижа. Сцените с тълпата са впечатляващо детайлни, особено декорите и костюмите, които вярно пресъздават 1949 г. И все пак филмът не успява да засенчи американските си конкуренти.

Зрелищните компоненти не заемат дори половината от екранното време, а сценарият е неизбежно прекалено претрупан (в най-добрите сцени е чисто функционален). Има един звяр, подводен, после пристигна втори - космически, и сега те ще се бият. Човечеството ще се опита да използва сблъсъка на титаните в своя полза. Тази история може да не е толкова стара, колкото самото време, но датира поне от първия Кинг Конг.

Друга по-земна тема на "Годзила минус нула" е интересна: оцеляването сред рева на свръхчовешката битка. Въпреки широкото използване на името Норико човек може да предположи, че Ямазаки е кръстил младата си героиня по този начин с причина.

Това име е носено от повтарящата се героиня в най-добрите късни драми на Ясуджиро Одзу и се превръща в нарицателно за следвоенните жени, търсещи труден баланс между стария патриархален модел и изискванията на новите времена. Духът на Одзу не е съвсем осезаем в "Годзила минус нула" - по-скоро опитите на режисьора да го предизвика са забележими, гледайки на неговите скромни, травмирани герои от близка перспектива, без арогантност или дистанция.

Бившият пилот камикадзе Коичи (Рюносуке Камики) и Норико виждат своята доблест не в победата над Годзила, а единствено във факта, че са се принудили да живеят нормален живот, без героични подвизи или изключителни цели, отглеждайки осиновената си дъщеря Акико.

Сцените в сиропиталището, където Норико работи на непълен работен ден, са толкова трогателни, колкото "Гробът на светулките" на Исао Такахата. Коичи се е оттеглил към цивилния живот и гледа на принудителното си завръщане към пилотирането като на лична трагедия. Военните Ц предимно американци, са изобразени във филма със студена враждебност. Те не желаят да рискуват живота си, за да се бият с чудовища, но са готови да тестват най-новите оръжия по пътя и може би дори да разберат как да опитомят Годзила и Гидора.

Драматургичната сложност на ситуацията се вижда най-добре в образите на японски учени, представляващи три поколения. Младата метеороложка Аояма (в ролята е известната японска актриса Масами Нагасава) представлява най-новото в екологичното съзнание. Тя единствена се тревожи за етичната погрешност на плана им да настроят чудовищата едно срещу друго и след това да убият отслабения победител.

Уважаваният професор Нода (Хидетака Йошиока, играл в "Рапсодия" на Акира Куросава) ръководи правителственото "Министерство на бедствията" и се надява да изкупи греховете на своето поколение чрез лична жертва. Възрастният биолог Мураками (именитият танцьор и актьор Мин Танака) оцелява в Хирошима, погребвайки там цялото си семейство. В може би най-силната сцена от филма той сънува как Годзила разрушава Ню Йорк, обезглавявайки Статуята на свободата.

Идеологическият контрапункт на "Годзила минус нула" е непостижимата мечта на малкия човек за спокоен, тих живот, която се сблъсква с гигантоманията на безвъзвратно заразените с "военния бацил" (както през 50-те години на миналия век, така и днес, Годзила, заедно с други кайджу, е служил като ходеща метафора за войните в реалния живот).

Ние, публиката, изпитваме същия ефект на раздвоено съзнание. Хем искаме чудовищата да оставят ранения свят на мира, хем ни привлича да гледаме как Годзила и Гидора тъпчат друг град. Важното е да не е нашият.