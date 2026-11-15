Фил Колинс се просълзи при въвеждането му в Залата на славата на рокендрола

Фил Колинс произнесе емоционална реч, просълзен от вълнение, и получи музикален поздрав от Синтия Ериво по време на церемонията по въвеждането в Залата на славата на рокендрола. Опра Уинфри представи посмъртно отличения Лутър Вандрос, публиката пя и аплодира бурно Били Айдъл, а хип-хоп групата Wu-Tang Clan превърна появата си в едно от най-шумните събития на вечерта. Церемонията се състоя в събота вечер в театър „Пийкок" в Лос Анджелис, съобщава Асошиейтед прес.

Сред новите членове на Залата на славата бяха още Куин Латифа, Oasis, MC Lyte, Шаде, Joy Division/New Order и Iron Maiden. Отличие получи и музикалният продуцент Рик Рубин, в чиято чест Red Hot Chili Peppers изнесоха специално изпълнение.

Въпреки предварителните очаквания, че отсъствието на някои от отличените изпълнители може да помрачи събитието, церемонията се превърна в динамично и изпълнено с музикални изненади шоу.

U2 бяха неочакваният изпълнител, който даде начало на вечерта. Групата представи новия си сингъл „Silencio", заобиколена от танцьори, облечени като служители на специалните полицейски части, с каски и щитове.

След това музикантите преминаха към своята класика от 1984 г. „Pride (In the Name of Love)". По време на изпълнението вокалистът Боно последователно вдигаше във въздуха знака за мир и стиснат юмрук.

Финалът на церемонията беше поверен на Run-DMC и Aerosmith. Двете формации изпълниха заедно „Walk This Way" – съвместния си проект от 1986 г., продуциран от Рик Рубин, който изиграва ключова роля за популяризирането на съчетанието между рок и рап музиката.

Заради здравословни проблеми Фил Колинс не успя да се изяви на сцената. Той се появи пред публиката, придвижвайки се бавно с помощта на два бастуна. Под звуците на продължителните аплодисменти музикантът се просълзи. Сред присъстващите беше и дъщеря му – актрисата Лили Колинс.

„Израснах с желанието просто да свиря на барабани. Всичко останало беше едно много щастливо стечение на обстоятелствата. Не мога да повярвам, когато погледна назад, как се разви животът ми", сподели Колинс.

Wu-Tang Clan от Стейтън Айлънд, Ню Йорк, също оставиха ярка следа в церемонията. Членовете на хип-хоп формацията произнесоха запомняща се благодарствена реч, след което изнесоха концерт, който вдигна публиката на крака и я накара да танцува.

Сред отличените, които не присъстваха на церемонията, бяха членовете на Oasis. Групата е най-младата сред тазгодишните носители на отличието. Китаристът Ноел Галахър имаше концерт в родната си Великобритания, а по-малкият му брат Лиъм Галахър отказа да присъства.

Легендарната британска хеви метъл група Iron Maiden също пропусна събитието, тъй като продължаваше турнето си в Австралия.

Шаде също не се появи на церемонията. Певицата и едноименната ѝ група бяха представени от Андра Дей. В тяхна чест Сиена Спиро изпълни хита „Smooth Operator", пише БТА.

След като през последните няколко години церемонията се излъчваше на живо в интернет, Залата на славата на рокендрола се върна към предишния си модел на телевизионно излъчване. Така зрителите ще могат да видят събитието едва на 9 декември, когато по телевизия ABC и платформата Disney+ ще бъде показан редактиран запис на церемонията.