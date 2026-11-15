Тони Стораро и Данчето пяха пред пълна зала дуета си отпреди 21 години

Тони Стораро посвети големия си концерт в Арена 8888 София на своя 50-годишен юбилей.

На 13 ноември певецът подари на почитателите си повече от три часа музика, емоции и незабравими срещи. Сред най-вълнуващите моменти беше появата на легендарната Йорданка Христова, с която за първи път изпълниха заедно на сцена дуета си "Прости", записан преди 21 години.

Заедно с внуците приветстват изненадата на съпругата на Тони - торта с цифрата 50 Снимка: Милена Луканова

Последният звезден гост на вечерта беше посрещнат изключително радушно, а след изпълнението Йорданка Христова разказа любопитната история на запознанството им. Тя започва с едно телефонно обаждане в радио през 2005 г. Тогава певицата гостува в ефира, за да сподели спомени за големия Емил Димитров след кончината му. Сред слушателите, които се обаждат, за да изразят своята почит към него, е и Тони Стораро. Когато водещата пита Йорданка Христова дали е разпознала гласа, тя отговаря: "Как няма да го позная? Този тембър не може да се сбърка!"

Още по-забавна се оказва случка от Банско, малко след излизането на дуета и видеоклипа към него. По време на фестивал в града Йорданка Христова е зад сцената, където очаква да приключи участието на кубинки, с които иска да се види. Именно тогава към нея се приближават две деца от ромски произход, едното от които я моли за автограф. Другото пита: "Коя е тая, бе?", а отговорът е: "Как коя? Тая, дето пее с Тони Стораро!". Певицата приема ситуацията с присъщото си чувство за хумор и пита детето как се казва баба му. "Айше", отговаря то. Тя разписва втора картичка и му казва: "Занеси този автограф на баба ти и я попитай дали знае коя е тая". Разказът й предизвика смях и аплодисменти в залата.

Софи Маринова е от най-близките му приятелки и колежки Снимка: Милена Луканова

Силното влияние на музиката от южната ни съседка беше друга отличителна черта на юбилейното събитие. До Тони Стораро застанаха 17 специално подбрани за събитието музиканти от Гърция, начело с Янис Пердикарис, които представиха песните му в нови аранжименти. Специално място в програмата имаше и микс от любими гръцки хитове - подарък, който изпълнителят направи както за себе си, така и за почитателите си, споделящи неговите музикални пристрастия.

Тони Стораро никога не е крил възхищението си от Василис Карас и гръцките звезди като цяло и традицията им да излизат пред публиката със собствени оркестри. За юбилея си той сбъдна желанието да пресъздаде именно това усещане на голяма сцена в България. А когато към края на концерта към Тони полетяха цветя от подноси - по традиция, добре позната от нощния живот в южната ни съседка, атмосферата в "Арена 8888" София заприлича на истинско гръцко бузуки.

Сред специалните гости беше и Сарина Крос - певица с ливанско-арменски произход, която живее в Лос Анджелис. Лична приятелка и колежка на Тони Стораро, тя се включи в празника му с няколко изпълнения. На сцената се появиха още Емилия, Софи Маринова, Глория, Аристос Константину, както и синовете на юбиляря - Фики и Емрах, които също станаха част от музикалната програма.

Особено емоционални бяха моментите, посветени на семейството - най-голямата опора на Тони Стораро през годините. Още в началото двамата му внуци се качиха на сцената, за да поздравят присъстващите. По-късно малката Еслем отново се появи съвсем спонтанно, този път за да танцува под звуците на "За една жена" - песен, която Тони посвети на съпругата си Вилдан по време на концерта.

Именно тя беше подготвила и една от най-красивите изненади - впечатляваща черна торта във формата на числото 50, украсена с червени рози. За духането на свещите певецът отново покани при себе си внуците си, с които сподели този специален момент.

За разлика от предишния си голям концерт, този път Тони Стораро избра да няма водещ. Самият той общуваше с публиката между песните и споделяше мисли, превръщайки събитието в още по-лично преживяване. Ако при първата си изява в "Арена 8888" София е изпитвал притеснение от мащаба, сега певецът излезе с лекота, радост и желание да се забавлява. И хората в залата му отвърнаха със същото.

В края на вечерта Тони Стораро се обърна към своите почитатели с думи, които най-точно обобщиха смисъла на юбилейния му концерт: "Дами и господа, за мен беше чест и удоволствие, че дойдохте на моя юбилей, че споделихме половин век заедно. Благодаря ви за всички тези години, в които не спряхте да слушате моята музика! Благодаря ви, че споделихме всички празници - сватбите ви, първите срещи с любимата... Страдахме заедно, радвахме се заедно. Благодаря ви, мила публика! Пред вас се прекланям! Защото вие сте най-добрите! Без вас този концерт нямаше да го има. Благодаря ви!"