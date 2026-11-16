Защо е важна гледката от тоалетната?

Гергана и Соломон Паси я харесват в Мароко и Намибия

Обидена на Тръмп, Норвегия май създава нов вид туризъм

Със Соломон Паси си имаме две любими тоалетни - една в Казабланка, Мароко, и една - в Свакопмунд, Намибия. И в двете Атлантическият океан се разбива в краката ти. Досущ като туристически гид е постът във фейсбук на Гергана Паси, която публикува красиви снимки на... обществени тоалетни! ГЕРГАНА И СОЛОМОН ПАСИ СНИМКА: ФЕЙСБУК

Оказва се, че и тези места, за които малко се говори, могат да бъдат повод за национална гордост. Така ги възприема Норвегия, която се похвали с “най-красивите обществени тоалетни в света”, след като Тръмп я нарече “държава кенеф”.

Затова и Гергана Паси обяснява: Норвегия обаче е напът направо да създаде нов вид туризъм. Вземайки повод от непремерено изказване на Тръмп, който, бог знае защо, я нарича shithouse (от англ. “кенеф” - б.р.) държава, Норвегия с хумор и национално самочувствие го превръща в позитивен туристически бранд. “Елате и вижте тоалетните ни...”. Поста си бившият министър по европейските въпроси илюстрира с линк към страницата във фейсбук Spectacular Norway (“Впечатляващата Норвегия”), където са снимките на тоалетни с елегантен дизайн и красиви гледки към фиорди, реки и други живописни пейзажи. Текстът към тях гласи: “Благодарим, Доналд Тръмп, за това, че постави норвежките клоаки в световен фокус. Ние ценим свободната публичност”. Гледка към гора и поточе от норвежка обществена тоалетна СНИМКА: SPECTACULAR NORWAY/ ФЕЙСБУК

Изказването на Тръмп отпреди две седмици бе провокирано от решението за пореден път да не бъде отличен с Нобеловата награда за мир.

Подсетена от тази история, Гергана Паси припомня и още една тоалетна, предизвикала бурни реакции у нас преди 17 години. През 2009 г. по повод на чешкото председателство на ЕС чешкият художник Давид Черни поставя сатиричната изложба “Ентропа” в Брюксел, в която всяка държава членка е изобразена провокативно. Скулптурата на Давид Черни, представила България като тоалетна Снимка: Архив България беше представена с “турска тоалетна/клекало” с неонови светещи тръби. Та - изпращахме протестни ноти, получихме извинения от чешкото правителство, покрихме скулптурата с платно да не се вижда. Винаги съм мислила, че имаше далеч по-забавни начини да преминем през тази ситуация. Но нейсе..., пише още Гергана Паси за аналогията между реакциите в Норвегия и България.