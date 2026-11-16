Леонардо ди Каприо събра холивудския елит за 52-рия си рожден ден

Леонардо ди Каприо събра елита на Холивуд на пищно парти по случай 52-рия си рожден ден. Сред най-забележителните гости на празненството в събота вечер беше дългогодишният му приятел Тоби Магуайър, с когото актьорът поддържа близко приятелство повече от 35 години, съобщи "Дейли мейл".

Двамата се запознават още като деца, когато се явяват на кастинги за едни и същи роли. През годините приятелството им се превръща в едно от най-устойчивите в Холивуд. Те са си партнирали в три филма, сред които е и „Великият Гетсби" от 2013 г., където ди Каприо играе загадъчния Джей Гетсби, а Магуайър влиза в ролята на разказвача Ник Карауей.

Партито се е състояло в частна резиденция в Лос Анджелис, три дни след действителния рожден ден на актьора – 11 ноември. Сред звездните гости са били Джона Хил, Кейси Афлек, Едуард Нортън, Ейдриън Броуди, Ал Пачино и Нур Алфала.

На събитието са присъствали още Орландо Блум, рапърът 50 Cent, Кара Делевин, Джъстин Трюдо, Майкъл Ман, както и бившата съпруга на Магуайър Дженифър Майер и новият ѝ съпруг Джефри Огунлеси. Сред гостите са били и Ландън и Алабама Баркър.Въпреки звездната компания Магуайър запази обичайния си непретенциозен стил. Той беше облечен с черен панталон, черно яке с цип и черна бейзболна шапка, спусната ниско над очите му.

Двамата актьори редовно прекарват време заедно въпреки натоварените си графици. Забелязвани са на обеди, разходки из квартали като Венис Бийч и събирания с общи приятели. Често почиват заедно на луксозни дестинации в Испания и на Френската ривиера.

Приятелството им се проявява и при важните лични събития в живота им. Магуайър е редовен гост на рождените дни на ди Каприо, включително на грандиозното му празненство за 50-годишнината, както и на партитата за 48-ия и 49-ия му рожден ден.

Ди Каприо също не пропуска специалните поводи на своя приятел. Той присъства на празненството за 47-ия рожден ден на Магуайър, организирано край басейн в престижния лосанджелиски квартал Брентууд.

През октомври двамата отново демонстрираха близостта си, когато ди Каприо присъства на сватбата на бившата съпруга на Магуайър – Дженифър Майер, с Джефри Огунлеси на Хаваите. Самият Магуайър беше водещ на церемонията.Сред гостите на рождения ден беше Джона Хил, който се появи с небрежна визия – бежово яке с цип, светъл панталон и гъста брада.

Кейси Афлек пристигна с приятелката си, актрисата Кейли Коуан. Двамата са заедно от 2021 г. и са работили по няколко филмови проекта, сред които готическият трилър „Company", режисиран от Афлек.

Едуард Нортън беше придружен от съпругата си, филмовата продуцентка Шона Робъртсън. Двамата имат 13-годишен син на име Атлас.

Сред присъстващите бяха още рапърката Ice Spice, приятелката на Ким Кардашиян Стаси Караниколау и моделът Сара Джейн Надер, известна от риалити формата „Love Thy Nader".

Актьорът Емил Хирш също беше забелязан на партито с русокоса дама. Той и ди Каприо се познават от години и си партнираха във филма на Куентин Тарантино „Имало едно време в Холивуд" от 2019 г.

Сред гостите беше и Лукас Хаас, който се появи с тъмно сако, бяла тениска, дънки и бейзболна шапка. Той и ди Каприо се сближават още като тийнейджъри в Холивуд през 90-те години и Хаас става част от най-близкия приятелски кръг на актьора, заедно с Тоби Магуайър и Кевин Конъли.

Пищното празненство за пореден път показа колко силни остават приятелствата на ди Каприо в Холивуд и особено връзката му с Тоби Магуайър, която продължава вече повече от три десетилетия.