Великаните Foo Fighters за първи път в България на 30 юни, ще свирят 3 часа на Националния стадион "Васил Левски"

Foo Fighters идват за първи път в България, съобщават организаторите от Fest Team. Концертът ще е на 30 юни 2027 г. на Националния стадион "Васил Левски". Една от най-големите рок банди в света ще свирят 3 часа. Те вече обявиха най-мащабното си световното турне TAKE COVER TOUR 2027, а София ще е една от спирките на американците.

Обещават най-големите си хитове, но и по-рядко изпълнявани песни, както и специални изненади. Към тях ще се присъединят и Slowdive и Reclus.E!

Предварителната продажба за членовете на официалния фен клуб на Foo Fighters започва на 18 ноември в 10 ч., а за членовете на Fest Club - на 19 ноември. Общата продажба стартира на 20 ноември в 10 ч. на ticketstation.bg.

Лидер на супергрупата е Дейв Грол, който е бивш барабанист на легендарните Nirvana. След смъртта на Кърт Кобейн през 1994 г. Дейв Грол основава Foo Fighters и бързо я превръща в една от най-успешните рок банди в света. Foo Fighters са издали 12 албума в славната си кариера, а последният е от тази година - Your Favorite Toy.

Много пъти са награждавани с престижните награди Grammy, Kerrang, както и на MTV.