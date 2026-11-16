Легендите Ерик Клептън и Foo Fighters идват за първи път в България догодина

2027 г. ще донесе две дългоочаквани срещи на българската публика със световни музикални легенди. Foo Fighters и Ерик Клептън ще изнесат първите си концерти у нас по покана на Fest Team. Легендарният китарист ще гостува на 7 май в „Арена 8888", а Dave Grohl и компания ще превземат Националния стадион „Васил Левски" на 30 юни.

Въпреки че кариерата на Ерик Клептън продължава повече от шест десетилетия, той досега никога не е свирил на българска сцена. София е част от европейските му концертни дати за 2027 г. Във Великобритания музикантът ще има участие в Бирмингам на 17 май и четири вечери в лондонската Royal Albert Hall - на 20, 21, 23 и 24 май.

Появата му в България съвпада с издаването на две специални музикални колекции. На 20 ноември 2026 г. излиза The Road to Escondido: Enhanced Edition, посветено на 20-годишнината от съвместния му албум с J.J. Cale. Оригиналът от 2006 г. е първият общ проект на двамата музиканти, които от години се възхищават един на друг. Новото издание ще бъде на два компактдиска и ще включва три неиздавани песни от оригиналните записни сесии, както и три концертни изпълнения от Live in San Diego.

На 4 декември предстои и разширена, ремастерирана версия на Riding with the King - албума на Клептън с B.B. King. Изданието отбелязва 100 години от рождението на блус легендата и ще бъде достъпно на двоен колекционерски винил.

Ерик Клептън е единственият музикант, приет три пъти в Залата на славата на рокендрола - като член на The Yardbirds, Cream и като солов изпълнител. Носител е на 17 награди „Грами", а сред най-популярните му песни са Layla, Wonderful Tonight и Tears in Heaven. Известни са и неговите версии на Cocaine и After Midnight на J.J. Cale.

Другата голяма концертна среща ще бъде с Foo Fighters, които пристигат в София като част от най-мащабното турне в историята си - Take Cover. Европейската обиколка започва на 9 юни в Рейкявик и приключва на 18 септември в Дъблин. Сред акцентите са две последователни вечери на стадион Wembley в Лондон на 9 и 11 септември.

Групата вече премина през Северна Америка с турнето Take Cover през 2026 г., като събра рекордна публика в Торонто, Чикаго, Филаделфия и Вашингтон. The New York Times определи концертите им като „три часа рок безумие и празник". В момента музикантите са на турне в Австралия и Нова Зеландия, където шоуто им в Сидни беше похвалено за суровата енергия и интензивност.

През 2027 г. Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee и Ilan Rubin ще продължат с прочутите си тричасови рокендрол маратони. В програмата им ще има както големите хитове на Foo Fighters, така и по-рядко изпълнявани песни и изненади за феновете.

В София специални гости на групата ще бъдат Slowdive и Reclus.É. Британците Slowdive са сред най-значимите имена в шугейз музиката. Rachel Goswell, Neil Halstead, Christian Savill, Nick Chaplin и Simon Scott са известни с плътния си китарен звук, потопен в характерния за жанра reverb. Последният им студиен албум everything is alive излезе през 2023 г.

Reclus.É е проект на Daniel P. Carter и Soren Bryce. Музиката им съчетава влияния от Fugazi, The Cure, Stone Roses и Bad Brains, а в центъра е гласът на Soren Bryce.

За концерта на Ерик Клептън билетите започват от 99 евро. Предварителната продажба за фен клуба на артиста стартира на 18 ноември в 11 ч., за членовете на Fest Club - на 19 ноември в 12 ч., а общата продажба започва на 20 ноември от 12 ч. Ще се предлагат и VIP пакети с места от най-високата категория, достъп до VIP салон или ранен вход за правостоящите, специален подарък и VIP пропуск.

Билетите за Foo Fighters са на цени от 66 евро. Предварителната продажба за членовете на Fest Club започва на 19 ноември в 10 ч., а свободната продажба - на 20 ноември от 10 ч.