Глен Клоуз и Ридли Скот получиха почетни награди „Оскар"

Актрисата Глен Клоуз и режисьорът Ридли Скот бяха отличени за цялостната си кариера в неделя на галавечерята на Управителния съвет на американската Академия за кинематографично изкуство и наука. Двамата са сред петимата наградени на церемонията, едно от първите събития в сезона на филмовите отличия, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

79-годишната Клоуз има осем номинации за „Оскар", сред които за ролите ѝ в „Светът според Гарп", „Голямото замръзване" и „Фатално привличане". Почетната статуетка е първата ѝ. Актрисата каза, че за нея самото присъствие на церемониите винаги е било чест. Тя благодари на колегите си, чиято работа я е вдъхновявала и я е карала да иска да бъде по-добра актриса, съобщи Ройтерс.

Джон Малкович, с когото Клоуз играе в „Опасни връзки", я представи като „неуморима, много умна, малко загадъчна". По думите му тя знае точно какво прави и всеки път дава всичко от себе си.

Мат Деймън представи 88-годишния Ридли Скот, който има четири номинации за „Оскар" и е режисьор на „Пришълецът", „Телма и Луиз", „Блейд Рънър" и „Гладиатор". Деймън си припомни снимките на „Марсианецът", през по-голямата част от които е бил сам пред камерата с режисьора и екипа. Той сравни работата със Скот с това „да те изстрелят от оръдие" и добави, че отдавна е време режисьорът да държи „Оскар" в ръка, предаде Асошиейтед прес.

Скот прие отличието с видеопослание, в което отдаде почит на покойния си брат Тони Скот, режисьор на „Топ Гън". Той каза, че приема наградата и от името на брат си, чиято работа също заслужава подобно признание.

Сред гостите бяха Зендая и Том Холанд, Том Круз и партньорът му в „Дигър" Джон Гудман, както и Тимъти Шаламе, звезда от предстоящия „Дюн: Част трета", с Кайли Дженър. На церемонията присъстваха още Педро Паскал, Джулиан Мур, Оливия Уайлд, Андрю Гарфийлд и режисьорът на „Одисея" Кристофър Нолан. Много от гостите се надяват на номинация за „Оскар" догодина.

Академията отличи и 91-годишния Флойд Норман. Неговата 65-годишна кариера започва през 1956 г., когато става първият чернокож аниматор в „Уолт Дисни Анимейшън Стюдиос". Сред филмите, по които е работил, са „Спящата красавица", „Мери Попинз", „101 далматинци" и „Книга за джунглата", отбелязва Асошиейтед прес.

Памела Кофлер и Кристин Вашон получиха наградата „Ирвинг Г. Талбърг". Те са първият женски продуцентски екип и първите независими продуценти, удостоени с отличието. Сред предишните му носители са Дейвид Селзник, Уолт Дисни, Самюъл Голдуин и Сесил Б. Демил.

Почетните награди на Академията често отиват при кинодейци с изключителна кариера, които досега не са печелили „Оскар" в състезателна категория. През 80-те години Хенри Фонда и Пол Нюман получават конкурентен „Оскар" скоро след почетното отличие, припомня Асошиейтед прес.