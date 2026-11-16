Жерар Депардийо оттегли жалбата си срещу присъдата за сексуално посегателство

Френският актьор Жерар Депардийо оттегли днес жалбата си срещу присъдата от 2025 г. за сексуално посегателство над две жени на снимачната площадка. Той поднесе извинения на пострадалите, предадоха световните агенции.

Актьорът не се яви лично пред съда. В изявление той призна, че по време на снимки често е използвал „вулгарен хумор със сексуален подтекст", и заяви, че вече разбира къде е границата между дързостта и обидата. Депардийо поднесе „най-дълбоките си и искрени извинения" на всички, които може да са пострадали от поведението му. Той обясни решението си да се откаже от обжалването с осъзнаването, че принадлежи към „свят, който вече не съществува".

През май 2025 г. съдът призна Депардийо за виновен в сексуално посегателство над две жени по време на снимките на филма „Зелените капаци" (Les volets verts) през 2021 г. Той получи 18 месеца условно лишаване от свобода. Съдът постанови актьорът да обезщети двете жени и да бъде вписан в регистъра на извършителите на сексуални престъпления. При произнасянето на присъдата съдията отбеляза, че Депардийо изглежда не е осъзнал травмата, която поведението му е причинило на пострадалите.

Депардийо е сред най-известните френски актьори и е носител на редица награди. За пет десетилетия той е участвал в над 200 филма, сред които „Последното метро", „Астерикс и Обеликс" и „Сирано дьо Бержерак", припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

Актьорът все още може да бъде изправен пред съда по отделно обвинение в изнасилване на актрисата Шарлот Арну през 2018 г. Депардийо отрича обвинението, отбелязва Ройтерс.