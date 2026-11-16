Супермоделът Карен Мълдър си приписа идеята за ангелите на Victoria's Secret

Вдъхновението й дошло от популярната поредица „Ангелите на Чарли"

Една от най-известните манекенки на 90-те години и част от първите ангели на Victoria's Secret – Карен Мълдър, отново привлече вниманието на модния свят. 57-годишната нидерландка се завърна на корицата на германското издание на Vogue след години, прекарани далеч от публичното пространство, но този път с неочаквано признание. Мълдър твърди, че именно тя е измислила концепцията за ангелите на популярната марка за бельо.

Манекенката беше сред най-търсените модели в разгара на кариерата си. Тя е украсявала кориците на над 700 списания и е работила с някои от най-престижните модни къщи в света, сред които Dior, Chanel и Yves Saint Laurent. През 90-те години е била и сред най-високоплатените манекенки, като според Page Six е получавала около 10 000 долара на ден. Заради излъчването си получава прозвището „Блондинката с класа".

През 2000 г. тя се оттегля от моделството, за да се насочи към други занимания в развлекателната индустрия, включително музиката. Година по-късно прави телевизионна поява във Франция, по време на която отправя обвинения за сексуално насилие и злоупотреби в модния бранш. Предаването така и не е излъчено, а малко след това моделът е настанен в психиатрична клиника в Париж и за дълго изчезва от публичния живот.

В интервюто си за септемврийския брой на Vogue Germany Мълдър си спомня началото на пътя към световната слава. Тя печели конкурс за модели в Нидерландия още като тийнейджърка, а постепенно се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на модните подиуми.

За златната епоха на модата през 90-те години манекенката говори с носталгия. По думите й тогавашният ритъм бил изключително динамичен, но и забавен.

„Беше забавно, всичко се случваше бързо. Тичахме от едно ревю на друго, а прическите и гримът се правеха за кратко време. Аз сама си правех грима", разказва Мълдър.

Един от най-запомнящите се моменти в кариерата й е появата на подиума през 1998 г., когато заедно с Тайра Банкс се превръща в едно от първите лица на проекта Victoria's Secret Angels.

В интервюто си супермоделът твърди, че именно тя е предложила идеята за ангелите на марката. Вдъхновението й дошло от популярната поредица „Ангелите на Чарли".

„Всъщност идеята беше моя. Мислех си за „Ангелите на Чарли" и казах на Ед Разек: Защо не направите ангели на Victoria's Secret? След това те го осъществиха", спомня си тя.

През 2001 г., когато е на 32 години, Мълдър участва във френско телевизионно предаване, в което говори за злоупотреби в модната индустрия. Тя подава сигнали и пред полицията във Франция. Малко след това е настанена в психиатрично заведение в Париж. След изписването си няколко месеца по-късно заявява пред полицията, че е измислила обвиненията.

В интервюто за Vogue обаче Мълдър твърди, че е била принудена да се откаже от думите си.

„Бях принудена да кажа, че съм измислила всичко", заявява тя. Моделът допълва, че е вярвала, че известността й ще накара хората да й повярват.

„Всичко, което исках, беше тези ужасни неща да спрат, мъжете да престанат да мислят, че могат да правят каквото си поискат", казва тя.

Сега Мълдър е готова да остави болезнените спомени зад гърба си и да продължи напред.

„Това, което се случи, си остава в миналото. Искам да продължа напред. Не искам да изпитвам лоши чувства към неща или хора. Много съм щастлива, че се върнах. Всички са толкова мили", споделя супермоделът.

През октомври 2026 г. Карен Мълдър отново се появи на събитие на Victoria's Secret, като присъства на модното шоу на марката в Лос Анджелис. Тя впечатли с черна сатенена рокля, елегантно сако, прозрачни ръкавици и бляскаво колие.

Малко преди това супермоделът се включи и в традиционното парти за Хелоуин на Хайди Клум в Ню Йорк, където се преобрази в образа на легендарния дизайнер Карл Лагерфелд.