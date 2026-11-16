Автобус, пълен с млади момичета, се появи на рождения ден на Леонардо ди Каприо

Леонардо ди Каприо отпразнува 52-рия си рожден ден с пищно парти в Бевърли Хилс, което събра десетки холивудски знаменитости. Освен звездните гости обаче вниманието привлече и необичайна гледка – цял автобус с млади и красиви жени, които пристигнаха на празненството и бързо се отправиха към частната резиденция, съобщава "Дейли мейл".

Сцената напомни на култов момент от филма „Социалната мрежа" от 2010 г., в който млади жени са транспортирани с автобус до студентско парти. Сред пристигналите красавици беше и звездата от американското риалити Love Island Кортни Борнър, която се появи с къса прозрачна бяла рокля.

Появата на младите гостенки отново насочи вниманието към любовния живот на холивудската звезда и дългогодишните коментари за предпочитанията му към жени под 25-годишна възраст.

Ди Каприо има връзка с 28-годишния модел Витория Черети от август 2023 г. Преди това актьорът се раздели с Камила Мороне през 2022 г., само месец след като тя навърши 25 години. Двамата бяха заедно пет години.През годините актьорът е имал връзки с редица известни модели и актриси, като възрастта на партньорките му често предизвикваше коментари.

Сред бившите му половинки са супермоделът Жизел Бюндхен, с която започва връзка, когато тя е на 20 години, и Бар Рафаели, с която са заедно пет години. Двамата се разделят през 2010 г., когато моделът навършва 25.

Следват кратки романтични отношения с Блейк Лайвли, която тогава е на 23 години, модела Ерин Хийтъртън и германската красавица Тони Гарн.

През 2015 г. ди Каприо има връзка с модела Кели Рорбах, а година по-късно започва да се среща с Нина Агдал. Двамата се разделят през 2018 г., когато тя е на 25 години.

След края на връзката си с Мороне актьорът беше свързван и с модела Джиджи Хадид, която по това време беше на 27 години. Романтичната им история обаче приключи след няколко месеца.

Витория Черети и ди Каприо се запознават на кинофестивала в Кан през 2023 г., където беше представен филмът му „Убийците на цветната луна" на Мартин Скорсезе. Въпреки появилите се слухове за годеж заради пръстен на ръката на модела, близки до двойката отричат двамата да планират сватба.Сред най-близките приятели на актьора, присъствали на партито, беше Тоби Магуайър. Двамата са приятели повече от 35 години и редовно се появяват заедно на важни лични събития.

На празненството бяха забелязани още Джона Хил, Кейси Афлек, Ейдриън Броуди, Ал Пачино, Орландо Блум, 50 Cent, Кара Делевин и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо.

Сред гостите бяха и рапърката Ice Spice, Стаси Караниколау, актьорът Емил Хирш и Лукас Хаас, който е част от най-близкия приятелски кръг на ди Каприо още от младежките му години.

На партито присъстваха и бащата на актьора Джордж ди Каприо, както и неговата мащеха Пеги Ан Фарар.

Самият рожденик обаче остана далеч от любопитните погледи и не напусна пределите на частното имение, където се състоя празненството.Междувременно актьорът наскоро приключи снимките на психологическия трилър „What Happens at Night", режисиран от Мартин Скорсезе.

Филмът е базиран на едноименния роман на Питър Камерън и разказва за американска семейна двойка, която предприема зимно пътуване до европейски град, за да осинови дете.

В продукцията участват още Дженифър Лорънс, Мадс Микелсен, Патриша Кларксън и Джаред Харис.