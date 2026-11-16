България си върна открадната преди 27 години мощехранителница от Бачковския манастир

България си върна ценна мощехранителница от XVII век, открадната от Бачковския манастир през 1999 г. Културната ценност е била открита в Естония, където през май тази година е била подготвяна за продажба на търг. След спешни действия на българските институции и международно сътрудничество реликварият е върнат на страната ни на 11 ноември в Талин.

За предстоящата продажба на мощехранителницата е подаден сигнал до Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство" към Министерството на културата през май 2026 г. Веднага са предприети необходимите действия за спиране и предотвратяване на сделката.

снимка: министерство на културата

Реликварият е изработен през XVII век и има изключително висока научна, историческа и художествена стойност за България. Той е бил откраднат заедно с други предмети при кражба от Бачковския манастир „Успение Богородично" през 1999 г. Върху него има дарителски надпис, който го свързва със светата обител, информираха от ведомството.

След интензивна кореспонденция с Естонския съвет за национално наследство в Талин и с участието на специализираните дирекции на МВР и Окръжната прокуратура в Пловдив е постигнато признаване на представените от българските институции доказателства за произхода на предмета и незаконния му износ.

Връщането е осъществено в рамките на международна операция на 11 ноември 2026 г. в естонската столица и в изпълнение на европейска заповед за разследване, издадена от България.

снимка: министерство на културата

Мощехранителницата е получена от българска делегация, в която са участвали Александър Трайков – главен директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство" към Министерството на културата, главен комисар Боян Раев – началник сектор, и главен инспектор Виктор Кирев от сектор „Престъпления срещу културно-историческите ценности" при Главна дирекция „Национална полиция", както и инспектор Вяра Вучкова от сектор „Организирана престъпност" на отдел „Интерпол" към дирекция „Международно оперативно сътрудничество" на МВР.

Операцията е ръководена от Окръжната прокуратура в Пловдив, Евроджъст и компетентните правоохранителни структури на Естония.

снимка: министерство на културата

От Министерството на културата изразяват благодарност към подателя на сигнала, както и към директора на Естонския съвет за национално наследство Марилин Микерсон, служителите на естонската Гранична полиция и Естонската полиция за ползотворното сътрудничество и високия професионализъм.

От ведомството подчертават, че успешното връщане на културната ценност е резултат от координираните действия на българските и естонските институции. Случаят показва значението на международното сътрудничество в борбата с престъпленията срещу културното наследство и необходимостта от укрепване на капацитета на специализираните звена, посочват от министерството.