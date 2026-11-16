На 28 ноември 2026 г. се навършват 45 години от тържественото откриване на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“, който е един от най-мащабните и емблематични монументи в България. По повод годишнината Община Шумен и Общинското предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ подготвят празнична програма, която съчетава паметта за изграждането на монумента със съвременните визуални изкуства.

Кулминацията на честванията на 28 ноември, събота, ще бъде от 18:00 часа със специално подготвено 3D мапинг шоу, което ще озари монумента с впечатляваща визуална проекция. Жителите и гостите на града ще могат да наблюдават светлинния спектакъл от панорамната площадка на паметника „Създатели на българската държава“. При неблагоприятни метеорологични условия началният час на шоуто може да бъде променен.

Празничната програма включва и тематична фотобудка, която ще бъде разположена пред сградата на Драматично-кукления театър „Васил Друмев“ в централната градска част. На 28 ноември от 11:00 до 15:00 часа всеки желаещ ще може да си направи безплатна моментна снимка за спомен от 45-годишнината на Мемориалния комплекс.

Изложби и премиера на документален филм също са част от инициативите, посветени на годишнината. Те ще бъдат представени в Посетителския център на комплекса.

От 23 ноември (понеделник) във фоайето на Посетителския център ще бъдат подредени две експозиции. Едната ще представи автентични архивни фотографии, документиращи различните етапи от мащабното строителство на Мемориалния комплекс, а другата ще включва творби на студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Двете изложби ще могат да бъдат разгледани в продължение на няколко седмици.

На 29 ноември (неделя), в рамките на работното време от 8:30 до 17:00 часа, в експозиционната зала към комплекса посетителите могат да гледат безплатно премиерната прожекция на нов документален филм, посветен на съвременната история на паметника. Филмът ще бъде публикуван и в официалните профили на ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ в социалните мрежи.

Специални гости на честването ще бъдат и хората, участвали в изграждането на паметника – онези, чиито труд и усилия стоят зад създаването на архитектурното и духовното богатство, с което Шумен се гордее вече 45 години.

Община Шумен и ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ канят всички жители и гости на града да отбележат заедно 45-годишнината на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“.