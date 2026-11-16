Патинсън влезе в надпреварата в последния момент

Звездата от "Здрач" и "Хари Потър" Робърт Патинсън ще е новия Джеймс Бонд. Новината бе съобщена официално днес от Amazon MGM Studios.

Така Патинсън, който изигра култовите роли на вампира Едуард Кълън в "Здрач" и Седрик Дигъри в четвъртия филм от поредицата за Хари Потър, става седмият актьор, който ще влезе в обувките на агент 007.

Сред основните претенденти за наследник на Даниел Крейг бяха британските актьори Джак Лоудън, Калъм Търнър и Джош О'Конър, а окончателният избор се очакваше до края на годината. За пръв път името на Патинсън, който изигра и Батман, се появи в дискусии за наследник на Даниъл Крейг преди седмица, пише "Дейли мейл". Тогава се говореше, че с най-големи шансове е именно Калъм Търнър, който също има участие във филмите, свързани с Хари Потър. Той изигра братът на Нют Скамандър Тезей в поредицата "Фантастични животни".

Режисьор на следващия филм за агент 007 ще бъде Дени Вилньов, като снимките са планирани за началото на 2027 г. Бе съобщено, че пробните снимки ще включват три компонента - каскади, екранно присъствие и диалог.

Избраният актьор ще замени Даниъл Крейг, който влезе в ролята на Бонд с филма „Казино Роял" (Casino Royale), излязъл на екран през 2006 г., и се оттегли след петия си филм „Смъртта може да почака" (No Time to Die) през 2021 г.

Шефът на Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс заяви, че това е значим момент за студиото, и важен етап от развитието на поредицата за Джеймс Бонд.

"Този знаков герой е любим за много зрители по целия свят вече над 6 десетилетия. Нямаме никакво съмнение, че Робърт, с неговите забележителен обхват, магнитно присъствие на екрана и тиха интензивност, е чудесен избор, за да продължи развитието на това наследство и занапред", коментира Холкинс пред "Дейли мейл".

Освен Даниъл Крейг, в ролята на Джеймс Бонд са влизали и актьорите Шон Конъри (в общо 6 филма, сред които „Доктор Но", „Голдфингър", „Диамантите са вечни", от 1962 до 1971 г.), Джордж Лейзънби ( в 1 филм - „В тайна служба на Нейно Величество", 1969 г.), Роджър Мур ( в 7 филма, сред които „Живей, а другите да умрат", „Шпионинът, който ме обичаше", от 1973 до 1985 г.), Тимъти Далтън (в 2 филма - „Живите светлини", „Упълномощен да убива", от 1987 до 1989 г.) и Пиърс Броснан ( в 4 филма, сред които „Златното око" и „Не умирай днес", от 1995 до 2002 г.).