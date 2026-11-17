Хари отклонява вниманието от важна инициатива на брат си с визита в Украйна

Принц Уилям и съпругата му Кейт предприеха първо съвместно официално пътуване в чужбина от 4 г. насам. Те пристигнаха в индийския мегаполис Мумбай, където британският престолонаследник ще връчи учредена от него екологична награда Earthshot.

Заради онкологичното си заболяване Кейт бе отказала изтощителните задгранични пътувания, но в Мумбай тя отново демонстрира познатата си физическа издръжливост. Участва с Уилям в улична игра на крикет и се возиха в местното метро, преди да се срещнат с индийския премиер и министри.

Кейт игра крикет в Мумбай. СНИМКА: РОЙТЕРС

За пореден път обаче вниманието към Earthshot бе отклонено от принц Хари. Часове преди Уилям да обяви спечелилите наградата, се разбра, че по-малкият му брат е направил изненадваща визита в Украйна. Там се е срещнал с ранени войници, включително с Костянтин Власенко, който бе изнесен от фронтовата линия чрез дрон, след като 200 дни остава сам, въпреки че е загубил краката си. Прегръщайки го, Хари го нарече пример за подражание и обеща, че светът ще продължи да подкрепя Украйна, която според него ще спечели войната.

Принц Хари играе пикълбол с украински военни. СНИМКА: РОЙТЕРС

Принцът похвали и иновативните методи за лечение, които страната вече прилага, докато разговаряше с друг ранен войник, на когото е имплантиран стимулатор на гръбначния мозък, за да може да ходи. Ветеранът даже се пошегува, че е като демо модел на Tesla, защото на всеки 12 часа устройството трябва да се зарежда.

Уилям и Хари не си говорят от години, като по-малкият брат и друг път е влизал в светлината на прожекторите, докато бъдещият крал изпълнява важна дворцова задача.