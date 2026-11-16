Димитър Бербатов с благотворителен спектакъл в София преди Коледа - за талантливите деца на България

Димитър Бербатов, който прави фурор на театралната сцена със спектакъла си "Бербатов: Разкодиране" пред препълнени зали в различни български градове, организира благотворителен коледен спектакъл. В навечерието на Коледа той ще има специално представление в София. На 21 декември 2026 г. от 19:00 часа в театър "София" Димитър Бербатов ще изиграе своето "Разкодиране", като всички приходи ще бъдат за талантливите деца на България от фондация "Димитър Бербатов". Спектакълът с кауза ще бъде ексклузивна предпремиера на "Бербатов: Разкодиране" в София за лимитиран брой хора. А всеки закупен билет няма да е просто билет за театър - ще е своеобразен билет към мечтите на талантливите български деца. Може да покрепите каузата, като си вземете билет от kupibileti.bg. "Това ще е спектакъл в подкрепа на таланта, вдъхновението и нашите деца", заяви Димитър Бербатов.