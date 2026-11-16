Комедийният сериал "Много мой човек" ще има втори сезон по Нова телевизия. Продукцията проследява забавните неволи и всекидневието на бригада софийски майстори. В една от главните роли влиза Башар Рахал.

И през новите епизоди той ще бъде баш майстор, но този път иска да вдигне своята бригада на по-високо ниво. Взема обаче решение с един-единствен проект най-накрая всички да си оправят живота, но забърква приятелите в неприятности.

Виктор (Юлиян Малинов) пак е будната съвест на бригадата. Талантливият художник, по неволя бояджия, също си позволява да мечтае, като се завръща към своята истинска професия, а там го очакват големи изненади. Не по-малко удивен е и най-младият майстор – Петър. Чаровникът е безспорен магнит за жените и колкото повече пази поведение заради сериозната си връзка, дамите толкова повече го преследват. Но заради стари, забравени грешки животът му внезапно се преобръща с главата надолу, поемайки в съвсем неочаквана посока.

В новите епизоди ролята на Пепи поема младият актьор Иван Горанов, когото зрителите познават от криминалната драма „Клетката".