Дара не успя да се класира в номинациите за "Грами...

Дара не успя да се класира за номинациите за престижната музикална награда "Грами".
Певицата и песента "Бангаранга", с която България спечели "Евровизия" за първи път, кандидатстваха за разглеждане в четири категории - "Запис на годината", "Песен на годината" и "Най-добро солово поп изпълнение" и "Най-добър нов изпълнител".
Конкуренцията за следващата година обаче е сериозна и Дара остава извън окончателния списък във всяка една от тези категории.
Връчването на наградите ще е на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис. Ето с кои изпълнители и песни не успя да се пребори Дара:
Запис на годината (Record of the Year)
"Man I Need" - Olivia Dean
"Choosin' Texas" - Ella Langley
"I Just Might" - Bruno Mars
"Where Is My Husband!" - Raye
"The Cure" - Olivia Rodrigo
"Berghain" - Rosalía, Björk, Yves Tumor
"The Fate of Ophelia" - Taylor Swift
"Dracula" - Tame Impala с Jennie
Песен на годината (Song of the Year)
"Berghain" - автори: Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella и Dylan Wiggins (изпълнители: Rosalía, Björk, Yves Tumor)
"Choosin' Texas" - автори: Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley и Joybeth Taylor (изпълнител: Ella Langley)
"The Cure" - автори: Daniel Nigro и Olivia Rodrigo (изпълнител: Olivia Rodrigo)
"Hate That I Made You Love Me" - автори: Ariana Grande, Max Martin и Ilya Salmanzadeh (изпълнител: Ariana Grande)
"I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)" - автори: Jack Antonoff и Taylor Swift (изпълнител: Taylor Swift)
"Man I Need" - автори: Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. и Zach Nahome (изпълнител: Olivia Dean)
"Risk It All" - автори: Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence и Bruno Mars (изпълнител: Bruno Mars)
"Where Is My Husband!" - автори: Rachel Keen и Mike Sabath (изпълнител: Raye)
Най-добро солово поп изпълнение (Best Pop Solo Performance)
"Man I Need" - Olivia Dean
"Risk It All" - Bruno Mars
"Where Is My Husband!" - Raye
"The Cure" - Olivia Rodrigo
"Sauvignon Blanc" - Rosalía
Най-добър нов изпълнител (Best New Artist)
Angine de Poitrine
Geese
Ella Langley
Slayyyter
Sienna Spiro
Don Toliver
Remi Wolf
The Womack Sisters
Конкуренцията на "Грами" е безмилостна. В категории като "Запис на годината" и "Песен на годината" се състезават най-големите имена на световната музикална индустрия, зад които стоят мощни звукозаписни компании, международни екипи и огромна популярност.