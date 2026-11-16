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Дара не успя да се класира в номинациите за "Грами...

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Дара не успя да се класира в номинациите за "Грами"

Мария Нишанджиева

Редактор: Мария Нишанджиева

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Дара с отличието от “Евровизия”, сега стискаме палци да получи и номинации за престижните статуетки. СНИМКИ: “ЕВРОВИЗИЯ”
Дара с отличието от “Евровизия”, сега стискаме палци да получи и номинации за престижните статуетки. СНИМКИ: “ЕВРОВИЗИЯ”

Дара не успя да се класира за номинациите за престижната музикална награда "Грами". 

Певицата и песента "Бангаранга", с която България спечели "Евровизия" за първи път, кандидатстваха за разглеждане в четири категории - "Запис на годината", "Песен на годината" и "Най-добро солово поп изпълнение" и "Най-добър нов изпълнител".

Конкуренцията за следващата година обаче е сериозна и Дара остава извън окончателния списък във всяка една от тези категории. 

Връчването на наградите ще е на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис. Ето с кои изпълнители и песни не успя да се пребори Дара: 

Запис на годината (Record of the Year)

"Man I Need" - Olivia Dean

"Choosin' Texas" - Ella Langley

"I Just Might" - Bruno Mars

"Where Is My Husband!" - Raye

"The Cure" - Olivia Rodrigo

"Berghain" - Rosalía, Björk, Yves Tumor

"The Fate of Ophelia" - Taylor Swift

"Dracula" - Tame Impala с Jennie

Песен на годината (Song of the Year)

"Berghain" - автори: Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella и Dylan Wiggins (изпълнители: Rosalía, Björk, Yves Tumor)

"Choosin' Texas" - автори: Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley и Joybeth Taylor (изпълнител: Ella Langley)

"The Cure" - автори: Daniel Nigro и Olivia Rodrigo (изпълнител: Olivia Rodrigo)

"Hate That I Made You Love Me" - автори: Ariana Grande, Max Martin и Ilya Salmanzadeh (изпълнител: Ariana Grande)

"I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)" - автори: Jack Antonoff и Taylor Swift (изпълнител: Taylor Swift)

"Man I Need" - автори: Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. и Zach Nahome (изпълнител: Olivia Dean)

"Risk It All" - автори: Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence и Bruno Mars (изпълнител: Bruno Mars)

"Where Is My Husband!" - автори: Rachel Keen и Mike Sabath (изпълнител: Raye)

Най-добро солово поп изпълнение (Best Pop Solo Performance)

"Man I Need" - Olivia Dean

"Risk It All" - Bruno Mars

"Where Is My Husband!" - Raye

"The Cure" - Olivia Rodrigo

"Sauvignon Blanc" - Rosalía

Най-добър нов изпълнител (Best New Artist)

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

Конкуренцията на "Грами" е безмилостна. В категории като "Запис на годината" и "Песен на годината" се състезават най-големите имена на световната музикална индустрия, зад които стоят мощни звукозаписни компании, международни екипи и огромна популярност.

Дара с отличието от “Евровизия”, сега стискаме палци да получи и номинации за престижните статуетки. СНИМКИ: “ЕВРОВИЗИЯ”

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