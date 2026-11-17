Брад Пит и приятелката му Инес де Рамон се появиха заедно на червения килим на премиерата на новия му филм „Още невероятните приключения на Клиф Буут" („The Further Mis-Adventures of Cliff Booth") в Лос Анджелис, съобщи списание „Хелоу".

Инес де Рамон, която работи в бижутерския бизнес, привлече вниманието с дълга рокля в цвят слонова кост и дълбоко деколте. Двамата се държаха за ръце, докато позираха пред фотографите. 62-годишният актьор беше облечен в тъмни тонове, с плетена блуза и тонирани очила.

Роклята на Инес беше с тънки презрамки и дълбоко V-образно деколте. Драпирана материя около талията оформяше ефектни изрези от двете страни. Леко релефният плат прилягаше по бедрата, преди роклята да се разшири в пола с няколко реда волани. Полупрозрачни елементи допълваха дизайна, а дългият подгъв закриваше обувките. Инес носеше дългата си кестенява коса на свободни вълни, разделена с път по средата. Тя беше допълнила визията си с блестящи обеци, деликатен грим на очите и розов гланц за устни. Тъмният ѝ маникюр създаваше контраст, докато държеше ръката на Пит на червения килим.

Актьорът беше избрал тъмносин кашмирен пуловер под дълго двуредно палто, съчетан с панталон в същия цвят и тъмнокафяви боти. Той допълни визията си с тънка златна верижка и големи очила със златни рамки и леко тонирани стъкла. Косата му беше сресана назад.

Премиерата бележи завръщането на Брад Пит в ролята на Клиф Буут, която му донесе „Оскар" за участието му във филма „Имало едно време в Холивуд". Режисьор на продължението е Дейвид Финчър, а сценарият е на Куентин Тарантино. Действието се развива през 1977 г. Филмът ще излезе по кината в IMAX формат на 25 ноември, а на 23 декември ще стане достъпен в Netflix.

Брад Пит и Инес де Рамон бяха забелязани за първи път заедно през ноември 2022 г. на концерт на Боно в Лос Анджелис. През юли 2024 г. двамата се появиха заедно и на британското Гран При, а през септември същата година дебютираха официално на червения килим на премиерата на филма „Уолфс" („Wolfs") по време на Венецианския филмов фестивал.

Макар да продължават да посещават събития заедно, Пит рядко говори за връзката си. В интервю за списание „Джи Кю" („GQ") през май 2025 г. той отхвърли предположението, че появата им на британското Гран При е била планирана като част от промоцията на филма му за Формула 1 „F1". „Не, човече, не е толкова пресметнато", каза актьорът. Обяснението му за това защо връзката им става все по-публична беше кратко: „Не, животът просто се развива. Връзките се развиват", съобщава БГНЕС.