Тази вечер връчват Международната награда „Никола Гюзелев" за оперно и изобразително изкуство. Родният град на световният оперен бас учреди награден фонд от 3500 евро за лауреатите.

Юбилейният календар на честванията за 90-годишнината от рождението на маестро Гюзелев има своята кулминация с юбилеен концерт, организиран от Софийска опера заедно с Фондация „Никола Гюзелев" на 17 ноември 2026г. от 19 ч. Събитието е подкрепено от Министерството на културата, Италианския културен институт и Посолството на Италия в София, Изпълнителната агенция за българите в чужбина към МВнР и Община Павликени.

Юбилейната вечер ще започне с официална част и връчване на Международната награда „Никола Гюзелев" за оперно и изобразително изкуство. Новите лауреати са талантливи утвърдени оперни артисти – сопраните Красимира Стоянова и Франческа Патане, баритонът Кирил Манолов и диригентът М° Евелино Пидо, който ще дирижира оркестъра на Софийска опера и балет в този юбилеен концерт.

Община Павликени почита 90 години от рождението на Никола Гюзелев като дава подкрепа за международната награда на негово име. През м.юли Общински съвет-Павликени даде съгласие да бъде учреден награден фонд в размер на 3500 евро в полза на Фондация „Никола Гюзелев". Предложението беше внесено от кмета на общината инж. Емануил Манолов по покана на Фондация „Никола Гюзелев", която организира престижното отличие, припомнят от местната управа.

Международната награда „Никола Гюзелев" е учредена през 2016 г. с подкрепата на Министерството на културата по повод 80-годишнината от рождението и 55 години сценична дейност на световноизвестния български оперен артист. Отличието се присъжда на всеки две години за високи постижения в областта на оперно-изпълнителското и изобразителното изкуство и има за цел да популяризира българските таланти и да насърчава интереса към културата и изкуството.

В мотивите към предложението се припомня, че още през 1998 г. признателните павликенчани удостояват Никола Гюзелев със званието „Почетен гражданин на Павликени", а името му е вписано в Почетната книга на града.

През 2026 г. Исторически музей-Павликени получи изключително ценно дарение – три оригинални творби на оперния певец Никола Гюзелев, както и две репродукции на едни от най-известните портрети, нарисувани от него. Към тях бяха дарени и комплект книги и музикален диск, посветени на големия артист. Дарението беше кулминацията на специално събитие, организирано от Исторически музей – Павликени и Община Павликени по повод 90 години от рождението на Никола Гюзелев. Специални гости и дарители бяха съпругата и дъщерята на певеца Анна-Мария Гюзелева и Адрияна Гюзелева

Като част от поредицата събития, с които Павликени почете годишнината, беше и концертът „Портрет на един глас – 90 години Никола Гюзелев" на 16 октомври. Събитието е част от едноименния национален проект на Фондация „Борис Христов", който отдава почит на творческото и духовното наследство на Маестрото.

Никола Гюзелев е една от най-авторитетните фигури в международната оперна история, водещ изпълнител в големите оперни театри по света и блестящ интерпретатор на италианския, руския и френския репертоар. Доктор Хонорис Кауза на Българската академия на науките, командор на Италианската република, носител на Международната награда „Златен Джузепе Верди" за приноса му към италианското белканто, както и на най-високите отличия на България, Италия и други, Гюзелев е бил и изключителен академичен художник. Цялата 2026 г. е посветена на поредица от концерти, прожекции, културни срещи, представяния на книги, плочи и картини, на артистични инициативи в България и Италия.

Програмата цели да почете паметта на творец, който чрез блестящата си международна кариера и богато артистично творчество е допринесъл значително за извисеното изпълнение на огромния оперен репертоар и популяризиране на българското оперно изкуство и школа на глобално ниво, допринасяйки значително за задълбоченото укрепване на културните връзки между България, Италия и др. страни.