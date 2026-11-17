Електрохолд превърна за поредна година съоръжения на ЕРМ Запад в истински платна на градското изкуство. В рамките на инициативата „Енергията си ти“ атрактивните изображения на графити артистите украсиха трафопостове в София, Плевен, Белоградчик, Добринище и Благоевград.

Творбите отправят послания за опазване на живота на младите хора и природата и насърчават здравословния начин на живот, образованието и спорта.

Основна цел на инициативата е съоръженията на ЕРМ Запад да бъдат платформи за послания, които вдъхновяват младите хора да ценят живота, да следват мечтите си и да се грижат за света около тях. Чрез кампанията „Животът струва повече от лайковете“ с хаштаг #StayAliveChallenge Електрохолд призовава младите хора да не се качват върху електрически съоръжения за снимки и опасни предизвикателства, които застрашават здравето и живота им.

Разгледайте изрисуваните съоръжения

