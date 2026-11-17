Рим ще бъде във фокуса на три дни културни събития в София. От 20 до 22 ноември 2026 г. българската столица ще посрещне фестивала „Рим в сърцето на Балканите", съобщиха от Българския културен институт във Вечния град. Става въпрос за инициатива, която представя различни измерения на римската идентичност чрез киното, музиката и гастрономията.

Програмата е разделена на три тематични части, които проследяват както историческите традиции, така и съвременната културна сцена на италианската столица.

Началото ще бъде поставено на 20 ноември с филмовата програма „Окото на Рим". В зала „Витоша" на хотел „Маринела" ще бъдат представени късометражният филм „Pull Up" на Даниеле Брунелети и пълнометражният дебют „Denti da Squalo" („Акулски зъби") на режисьора Давиде Джентиле. Филмът отвежда зрителите към крайбрежието на Рим и разкрива един по-малко познат образ на града. Предвидена е и среща за представители накиноиндустрията.

На 21 ноември фокусът ще се премести върху музиката. Изпълнителите Ерминио Сини и Марчело Доменикини ще представят музикално пътешествие през традицията и развитието на римската песен, жанр, в който се преплитат популярната култура, градският фолклор и музикалната история на столицата.

Заключителният ден, 22 ноември, ще бъде посветен на гастрономията. Програмата „Вкусовете на Рим" включва дегустации, кулинарни демонстрации и майсторски клас, посветен на характерните продукти и гастрономическото наследство на област Лацио. Специално внимание ще бъде отделено на връзката между римската кухня и италианското кино.

Идеята на фестивала е да представи Рим не само като град на античните паметници и шедьоврите на изкуството, а и като жива съвременна културна среда. Проектът е сред избраните инициативи в рамките на публична покана на Римската община , осъществена в сътрудничество със Zеtema Progetto Cultura. В организацията участва и Италианската търговска камара в България.