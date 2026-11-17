На 22 ноември от 16:00 ч. в залата на Държавна опера – Стара Загора 56-ото издание на Фестивала на оперното и балетното изкуство ще представи специалното събитие "Анна Томова-Синтова – Гласът на светлината". Чрез подбрани архивни кадри, откъси от емблематични изпълнения, музика и лични спомени публиката ще се докосне до забележителния артистичен път на една от най-ярките български оперни певици, съобщиха ог операта.

Синтова, която живее в Германия и навърши 85 години, няма да присъства лично, но сред специалните гости ще бъде дъщерята на певицата – Силвана Синтова-Беренс. В публиката ще бъде и дългогодишният музикален редактор в Българската национална телевизия Невена Коралова, автор на три филма, посветени на Анна Томова-Синтова. Очаква се към спомените за детството, първите стъпки в изкуството и големите сцени да се присъединят и нейни колеги и хора, свързани с различни периоди от живота и кариерата на певицата.

Водещ на вечерта е доц. д-р Нона Кръстникова – оперна певица, вокален педагог в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" и изследовател на творчеството на Анна Томова-Синтова, на която тя посвещава дисертационния си труд. Вечерта ще надникне и отвъд сценичните триумфи – към човешките отношения, семейството, любовта, вярата и ценностите, които изграждат личността на големия артист. Специално място ще бъде отделено и на щедростта на Анна Томова-Синтова като педагог и наставник, на нейното желание да предава знанията и опита си и да помага на младите певци да откриват собствения си път.

"Гласът на светлината" има и още едно вълнуващо измерение – подготвя се с личното участие и благословия на самата Анна Томова-Синтова.Така събитието се превръща в своеобразен диалог с нея – разказ за един живот, създаден не само чрез спомените и изследванията на другите, но и с нейната лична съпричастност. Макар да не бъде в залата, Анна Томова-Синтова ще се обърне лично към публиката със специално аудио поздравление.

Родена в Стара Загора, Анна Томова-Синтова започва своя път в операта именно тук, за да се превърне в една от българските оперни певици с легендарно международно присъствие. Кариерата ѝ я отвежда на водещите оперни сцени и концертни подиуми във Виена, Берлин, Лондон, Париж, Милано, Мадрид, Токио, Ню Йорк и Залцбург. Сред най-важните творчески срещи в нейния път е партньорството с Херберт фон Караян. Работи с диригенти от ранга на Карл Бьом, Клаудио Абадо, Рикардо Мути, сър Колин Дейвис, Бернард Хайтинк, Волфганг Завалиш, Зубин Мета и Карлос Клайбер, а на сцената си партнира с най-големите оперни изпълнители на 20 и 21 век.

Нейният репертоар обхваща главните сопранови роли от опери на Моцарт, Верди, Вагнер, Пучини, Рихард Щраус, както и от творби на съвременни композитори. Със своя глас, сценично присъствие и артистична индивидуалност тя оставя трайна следа в световния оперен живот.

Връзката на певицата с родния й град остава жива и през годините. Почетен гражданин на Стара Загора, носителка на наградата "Христина Морфова", през 2026 г. тя добави към своите многобройни национални и международни отличия и Голямата награда за цялостен принос към класическото изкуство на първите международни "Тракийски награди за класическа музика", учредени от Соня Йончева. В своето обръщение по повод наградата Анна Томова-Синтова припомни тракийските си корени и родния град – жест, който още веднъж подчерта дълбоката ѝ връзка с мястото, от което започва нейният път.

В програмата на тазгодишния фестивал има силно присъствие на Верди – от премиерата на „Дон Карлос" на Старозагорската опера, с която се открива изданието, през гостуванията на Русенската опера с „Травиата" и на Пловдивската опера със „Симон Боканегра", до заключителния концерт с „Реквием". Анна Томова-Синтова е изпълнявала многократно главните роли и в трите опери на Верди, както и сопрановата партия в знаменитата кантатно-ораториална творба на композитора.