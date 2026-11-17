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Почти десетилетие продължи търсенето на новия Джеймс Бонд, но в крайна сметка ролята отиде при актьор, чието име до последно не беше сред основните фаворити. Робърт Патинсън, познат от „Здрач", „Хари Потър" и „Батман", изпревари четирима конкуренти и ще стане седмият изпълнител на легендарния британски шпионин. Зад решението стоят тайни екранни проби, продължителни преговори и амбицията на Amazon да даде изцяло нова посока на филмовата поредица, пише " Дейли мейл".

Изборът на Патинсън се оказа една от най-големите изненади в Холивуд. Само седмица преди официалното обявяване името му се появило като последна възможност за прослушване. До този момент преобладаваше мнението, че следващият Джеймс Бонд трябва да бъде сравнително непознат актьор, който тепърва да изгради кариерата си чрез ролята.

Вместо това продуцентите заложиха на една от най-разпознаваемите звезди в киното, която вече има зад гърба си три големи филмови франчайза – „Хари Потър", „Здрач" и „Батман".

Интересното е, че Барбара Броколи, която дълги години контролираше поредицата, е проявявала интерес към Патинсън още през 2019 г. Идеята обаче била изоставена, след като актьорът получил ролята на Батман.

След продажбата на франчайза на Amazon миналата година новите собственици поеха в различна посока. Компанията избра Патинсън за три филма, а снимките на първия трябва да започнат в началото на следващата година.

Надпреварата за ролята се разгоря особено силно през последната година. Сред спряганите имена бяха Джак Лоудън, Калъм Търнър, Джош О'Конър, Джеймс Нортън, Тео Джеймс и Арън Тейлър-Джонсън.

Лоудън, Търнър и О'Конър преминаха екранни проби през миналия месец в студиата Bray в графство Бъркшир. Кандидатите трябвало да изпълнят каскада и диалог от предишен филм за Бонд.

Дори Гари Олдман, колегата на Лоудън в сериала „Бавни коне", смятал, че именно той ще получи ролята. През септември актьорът дори заявил, че Лоудън е избран, но самият кандидат отказал да коментира слуховете.

Джош О'Конър, известен с превъплъщението си в принц Чарлз в сериала „Короната", също бил смятан за фаворит. Според публикации той дори празнувал в лондонски пъб, убеден, че ролята е негова.

В последния момент обаче продуцентите поканили за проби Робърт Патинсън и Никълъс Холт. В крайна сметка изборът паднал върху звездата от „Батман".

Показателно е, че агентите на Патинсън отказали да се съгласят с първоначалното изискване за договор за четири филма – условие, прието от останалите кандидати. Освен това актьорът настоявал за по-високо възнаграждение от останалите претенденти.

Според публикацията тези преговори били ранен знак, че Патинсън е кандидатът, когото продуцентите действително искат да привлекат.





„Изборът на Патинсън дойде напълно неочаквано", коментира Матю Фийлд от фондацията „Иън Флеминг".

По думите му подобно решение едва ли би било взето от Барбара Броколи, която предпочитала актьорите, избрани за Бонд, да не са вече утвърдени филмови звезди.

Фийлд смята, че Патинсън ще привлече цяло поколение зрители, израснали с поредицата „Здрач". Освен това той вече е доказал, че може да носи тежестта на мащабни холивудски продукции.

Британският продуцент Джейсън Соломонс определя избора като гениален.

„Той е най-интересният избор за пренасянето на една британска икона в бъдещето, като същевременно ѝ придава по-независим характер", коментира Соломонс.

Според него актьорът може да бъде едновременно опасен, забавен и загадъчен – качества, които са от съществено значение за образа на агент 007.

Кой стои зад новия Джеймс Бонд?

Режисьор на следващия филм ще бъде Дени Вилньов, познат с работата си по „Дюн" и „Блейд Рънър 2049". В избора на новия Бонд участват и продуцентите Ейми Паскал и Дейвид Хейман.

Между тях и Патинсън има дългогодишни професионални отношения. Именно Хейман го избира за ролята на Седрик Дигъри в „Хари Потър и Огненият бокал", когато актьорът е едва на 19 години.

Вилньов също има преки впечатления от работата му, след като го режисира в предстоящия „Дюн: Част трета", където Патинсън играе злодей.

Режисьорът приветства избора с думите, че актьорът притежава непреходната същност на Джеймс Бонд, но същевременно носи нещо напълно ново в образа.

Проблемите, които новият Бонд трябва да реши

Назначаването на Патинсън е част от мащабното преосмисляне на поредицата след напускането на Даниел Крейг.

Последният филм с Крейг – „Смъртта може да почака" (2021), завърши с привидната смърт на легендарния агент. След това търсенето на негов наследник продължи години.

Барбара Броколи и полубрат ѝ Майкъл Уилсън така и не успели да намерят нов сценарий, режисьор и ясна посока за бъдещето на франчайза. Уилсън решил да се оттегли, а след разногласия с новите собственици от Amazon Броколи избрала да продаде правата и да напусне проекта. Сделката е оценявана на около 1 милиард долара.

Новите продуценти трябва да възстановят интереса към поредицата и да привлекат по-млада публика. Именно затова изборът на актьор с огромна фенска база изглежда като стратегически ход.

Първоначално продуцентите дори смятали, че австралиецът Джейкъб Елорди е прекалено известен за ролята. Сега обаче са избрали Патинсън, който има още по-голяма популярност.

Робърт Патинсън ще поеме ролята на 40-годишна възраст. Това го поставя сред по-възрастните актьори, дебютирали като агент 007.

Шон Конъри е бил на 32 години при първото си появяване като Бонд, Джордж Лейзънби – на 30, Роджър Мур – на 45, Тимъти Далтън – на 41, Пиърс Броснан – на 42, а Даниел Крейг – на 38.

Патинсън е по-възрастен и от много от останалите претенденти, включително Джеймс Нортън, който също е на 40 години, но се е оттеглил от надпреварата, след като е разбрал, че продуцентите търсят по-млад актьор.

Личният живот и новите предизвикателства

Патинсън е сгоден за певицата и актриса Суки Уотърхаус. Двамата имат дъщеря, родена през март 2024 г.

Изборът му за Бонд може да създаде и някои любопитни търговски предизвикателства. Актьорът има договор с луксозната марка часовници Jaeger-LeCoultre, докато от 1995 г. агент 007 традиционно носи часовници Omega. Патинсън е и дългогодишно лице на Dior, а Даниел Крейг се появяваше във филмите с костюми на Tom Ford.

Не е изключено и Суки Уотърхаус да се включи в бъдещите продукции, включително с изпълнение на песента към някой от филмите.

Въпреки огромната популярност, която му донесе „Здрач", Патинсън успя да изгради кариера и извън комерсиалните франчайзи. През последните години той се утвърди като актьор с интерес към независимото кино и нестандартните роли.

Режисьорът Бил Кондън, работил с него по „Здрач: Зазоряване", го описва като изключително аналитичен човек и истински ценител на киното, който обича различни жанрове и актьори.

Сега пред Патинсън стои най-голямото предизвикателство в кариерата му – да убеди публиката, че може да бъде достоен наследник на Шон Конъри, Роджър Мур и Даниел Крейг.

А въпросът, който ще съпътства новата ера на агент 007, вече не е кой ще бъде следващият Джеймс Бонд, а дали Робърт Патинсън ще успее да превърне легендарния шпионин в герой на новото поколение.