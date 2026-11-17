Северно корейската телеграфна агенция КЦТА съобщи, че Ким Чен Ун е бил на зимна ваканция със семейството си. Той заедно с жена си и дъщеря им са карали ски близо до границата с Китай.

На снимките се вижда как корейският лидер е поседнал на кресло, наслаждавайки се на цигарата си. Той е със слънчеви очила, а зад него седи И Сол-чу - неговата съпруга. На друга от снимките са вижда дъщеря му - Чу Е, която се спуска по снежния склон в искрящ бял екип, предават Франс прес.

Първото семейство на Северна Корея почива в курорта Самчон, който е на границата с Китай. Това буди подозрения дали Ким няма да се появи на срещата на организацията за Азиатско-тихоокеанско сътрудничество, където да се срещне с Тръмп.

Според президента на САЩ Доналд Тръмп среща с Ким е възможна, но присъствието на Ким в Китай зависи от китайския президент Си Дзинпин. Американският президент и лидера на Северна Корея са имали вече три срещи по време на първия мандат на Тръмп. Според Пекин няма информация за бъдеща среща между двамата, предават от БТА.

Снимките на корейското семейство са от неделя. КЦТА не дава информация дали още са в курорта Самчон. Той се намира на 2500 км от Шънджън, където ще се проведе срещата на Азиатско-тихоокеанско сътрудничество.

Преди седмици имаше сериозни слухове за смъртта на севернокорейския лидер. Китайски дисидент твърдеше, че Ким е починал и управлението на държавата е било поето от сестра му - Ким Йо Чонг. По закона за наследяването дъщеря му би трябвало да поеме управлението след смъртта му, но силната фигура на Ким Йо Чонг може да я измести.

Според слуховете Ким е бил откаран в болница, като е бил в кома от мозъчен кръвоизлив. Подобна информация беше отречена от правителството на Северна Корея.