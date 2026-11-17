Предстоящите празнични дни са чудесен повод да зарадваме любимите си хора с подарък, който остава! С наближаването на многото именни дни, семейни празници и специални поводи идва и въпросът: Какво да подарим, за да бъде различно, интересно и запомнящо се? Тази година изберете подарък с идея, смисъл и настроение! Защото подаръкът може да бъде много повече от красиво опакована изненада – може да бъде знание, преживяване и вдъхновение.

„Ооо, познай България!", поредица, която се издава от „КнигаТа", е чудесен избор за подарък за имен ден, рожден ден, семейно тържество или просто като мил жест към човек, когото искате да зарадвате. Подходяща е за всички, които обичат България, ценят знанието и знаят, че най-хубавите моменти са тези, които споделяме. Тя е посветена на българската духовност, култура, национална памет и ценности. В поредицата има издадени две книги, а след 25 ноември на книжния пазар ще се появи и третата. Първото заглавие – „Българските светини, пред които всеки се прекланя", представя местата, паметниците и духовните символи, които пазят българската памет и национално самосъзнание. Включва исторически реликви, паметници, църкви, манастири, книжовно наследство, знакови местности инационални символи. А в „Любимите песни и стихове, които ни правят българи" са събрани емблематични български песни и стихотворения – от „Мила Родино", „Балканджи Йово", „Къде сивярна ти, любов народна" и „Шуми Марица" до творби на Яворов, Христо Смирненски и Лилиев.

Вече е налична за предварителни поръчки и третата книга от поредицата: „Чудотворните икони в България". В нея издателството е подредило историите на най-чудотворните български икони. Сред тях са „Света Богородица Одигитрия" в Рилския манастир, „Богородица Портаитиса" в Роженския манастир, „Света Богородица Троеручица" в Троянския манастир, „Света Богородица Умиление" в Бачковския манастир, „Богородица „Достойно есть" в „Св. Александър Невски", „Чудотворната Богородица Божигробска" в Пловдив, „Света Богородица „Златната ябълка" в Асеновград, „Зазиданата Богородица" от Лопушанския манастир, „Чудодейната икона на св. Пантелеймон" от Видин и др. Книгата съдържа и молитвите, които българинът отправя към светците и които всеки трябва да знае днес.

Всички заглавия от поредица „Ооо, познай България" са с твърди корици, по 160 страници и цветни илюстрации. Това са не просто книги за България, а подарък с национална памет, духовност, култура и обич към родното, защото могат да се четат, препрочитат и споделят между поколенията.

За поръчки посетете електронната книжарница на издателя: https://www.knigatabg.com.