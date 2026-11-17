Ръководителят на авторския колектив, създал Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“, е сред най-значимите представители на българската монументална скулптура и почетен гражданин на Шумен.

В навечерието на 45-годишнината от откриването на Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“ кметът на Шумен проф. Христо Христов получи авторска пластика от акад. Крум Дамянов. Тя беше предадена лично от директора на Телевизия Шумен инж. Даниел Малев.

Приемайки подаръка, проф. Христо Христов изрази своята признателност към акад. Дамянов и подчерта значимия му принос за създаването на един от най-впечатляващите паметници на българската държавност. По думите му делото на личности като академика остава неразделна част от историческата и културната памет на Шумен.

Създаден под ръководството на акад. Крум Дамянов, Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава“ е открит на 28 ноември 1981 г. През изминалите десетилетия монументът се утвърждава като един от най-разпознаваемите символи на Шумен, съхраняващ историческата памет за създаването и утвърждаването на българската държава.

На 28 ноември Община Шумен ще отбележи 45 години от откриването на Мемориалния комплекс с поредица от събития, посветени на неговата история и на хората, допринесли за създаването му. Честванията ще бъдат израз на признателност към творците, архитектите, инженерите и строителите, чиито труд и талант са оставили трайна следа в културното наследство на Шумен и България.