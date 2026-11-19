Избран е за следващия Джеймс Бонд, като освен всичко през 2028 г. ще се завърне отново на големия екран и като Черния рицар

За първи път от франчайза избират топзвезда, бившата продуцентка е била категорична, че актьорът не трябва да е по-голям от шпионина

Още през 2010 г. Time включва 23-годишния тогава Патинсън в списъка си със 100-те най-влиятелни личности

Темата на бала е Монте Карло, а на учениците от гимназията във Форкс е казано да мислят за "хазарт, смокинги и Бонд... Джеймс Бонд". В същото време вниманието се насочва към Едуард Кълън, който излиза от елегантно сребристо Volvo с Ray-Ban очила и самодоволна усмивка. Главната роля в хитовата вампирска сага "Здрач" от 2008 г. осигурява световна слава на актьора Робърт Патинсън, а онази сцена сякаш предрича още по-големия му възход в бъдеще.

Близо 20 години по-късно той е избран за една от най-култовите роли в Холивуд, за която конкуренцията е свирепа, а именно той се преборва да наследи сънародника си англичанин Даниел Крейг като следващия Джеймс Бонд.

От световен тийнидол Патинсън преминава през години на независими и експериментални филми, за да стигне до големите роли и да се утвърди като един от титаните в Холивуд.

С тази снимка бе разкрито кой ще изиграе Джеймс Бонд в новите филми от поредицата. СНИМКА: Официален акаунт на Агент 007 в Инстаграм

Пет години феновете спекулират кой ще поеме персонажа на 007 от Даниел Крейг, след като той приключи участието си с No Time to Die през 2021 г.

Сред имената, споменавани през годините, са Идрис Елба, Хенри Кавил, Том Харди, Ричард Мадън, Аарон Тейлър-Джонсън, Джеймс Нортън. През 2026 процесът по избора навлиза в решаващата си фаза, а на 16 ноември Amazon MGM Studios официално обявява: "Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд!".

Според съобщенията той се е включил в последния момент и е победил колегите си британци Калъм Търнър, Джак Лоудън и Джош О'Конър.

"Мисля, че Патинсън е един от най-динамичните и интересни актьори, работещи в Холивуд", казва филмовият критик Люк Гудсел.

Последните филми с негово участие са постигнали както критичен, така и боксофис успех, включително летният блокбъстър на Кристофър Нолан "Одисея", в който той играе злодея Антиной.

Патинсън беше наречен "достоен за "Оскар" от Independent и "превъзходен" от The Times за изпълнението си в ноемврийския Primetime като истински водещ на американското телевизионно предаване "Да хванеш хищник". Междувременно в тъмната романтична комедия "Драмата" той и неговата колежка Зендая направиха "върховно изпълнение в кариерата си". Това е един от трите филма, в които той се появява със Зендая тази година, заедно с "Одисея" и "Дюн: Част трета".

Това е първият път, когато франчайзът за Бонд избира голяма звезда, което е необичайно, защото бившата продуцентка Барбара Броколи винаги е била категорична, че актьорът не трябва да е по-голям от 007. Обикновено ролята прави впоследствие актьора голям.

"Да се хвърлят с главата напред с наистина интересен актьор, който е и филмова звезда, е наистина завладяващ избор", коментира Гудсел.

Робърт Патинсън

Роден в Барнс, югозападен Лондон, Патинсън израства с баща си, търговец на класически автомобили, и майка си, която е работила в модна агенция, и две по-големи сестри. Интересът му към актьорството започва още в училище, когато се присъединява към театралния клуб на Барнс.

"Нямаше да играя, ако не беше този малък клуб - признавал е актьорът. - Първоначално отидох, защото много красиви момичета ходеха там. Работех зад кулисите и започнах да играя, когато всички добри артисти си тръгнаха, а аз бях единственият достатъчно висок, за да играя главната роля."

Един от първите му пробиви в голям филм е в "Хари Потър и Огненият бокал" през 2005 г., където играе елегантния, но обречен Седрик Дигъри, а смъртта му бележи момента, в който сериалът преминава от причудлив към нещо много по-мрачно. Тогава той е на 19 години.

През 2008 г. идва ролята, която променя живота му завинаги - Едуард Кълън в "Здрач". Поредицата, базирана на романите на Стефани Майър, се превръща в глобален феномен. Патинсън става международна звезда практически за една нощ. Това дори му идва в повече.

"Нищо не мисля, че може да те подготви за феновете. Въпреки че е част от работата, чувствам, че сякаш им е платено да се появяват и да крещят в 19:30 ч. Не знам защо не свиквам, но всеки път съм напълно объркан", споделял е Робърт.

През 2010 г. Time го включва в списъка си на 100-те най-влиятелни личности, казвайки пророчески, че "не сме видели и една десета от това, което той може да направи на екрана".

Патинсън обаче се съпротивлява на красивия си, съблазнителен екранен образ и в безбройните си интервюта показва афинитет към създаването на странни и измислени истории. Така например веднъж той подробно разкава за това как като дете е гледал как клоун умира при експлозия на малка кола. И това е само една от малките му и безобидни лъжи. С тези си прояви той често оставя хората объркани.

Но защо го прави? От скука. Известността го изпраща в "нещо като състояние на фуга" и му дава свободата да се държи странно.

През 2012 г. Патинсън преминава и през сериозно сътресение в личния си живот. Неговата половинка и козвезда от "Здрач" Кристен Стюарт му изневерява с режисьора на филма "Снежанка и ловецът" Рупърт Сандърс, който по това време е женен и има две деца. Папараци ги заснемат да се целуват, а снимките предизвикват огромен скандал. Кристен публично се извинява на Робърт и признава, че го обича и съжалява за случилото се. Двамата временно се разделят, но през есента на същата година се събират отново. През май 2013 г. обаче окончателно прекратяват връзката си, а съпругата на Рупърт също подава молба за развод.

Любовта на звездите от "Здрач" Кристен Стюарт и Робърт Патинсън се пренесе и в живота, но имаше горчив край.

След раздялата с Кристен Робърт постепенно започва нов живот - както в любовта, така и в кариерата.

Актьорът започва връзка с британската певица FKA Twigs. Двамата се сгодяват през 2015 г., но две години по-късно прекратяват връзката си. През 2018 г. среща Суки Уотърхаус, с която се сгодява през 2023 г., а днес двамата са родители на 2-годишно момиченце.

Междувременно след ерата "Здрач" Патинсън скача в независимото кино, като си партнира с Дейвид Кроненбърг за "Космополис", участва в "Добро време" на братята Сафди и в психологическия хорър "Фарът" на Робърт Егърс.

През 2020 г. се завръща на територията на големите студиа с режисьора Кристофър Нолан в научнофантастичния трилър "Тенет", а през 2022 г. прави фурор и с "Батманът", режисиран от Мат Рийвс.

Патинсън обяснява пред Screen Daily защо се е върнал към високобюджетните филми: "Предполагам, че се опитвах да направя обратното на това, което правех досега. Започнах да си мисля: "Наистина искам да направя нещо голямо."

"Батманът" получава положителни отзиви и осигурява на Патинсън още повече фенове.

Актьорът Робърт Патинсън в ролята на Батман

Тепърва той ще бъде много зает и ще трябва добре да стегне работния си график, защото освен да се снима в ролята на Джеймс Бонд, ще трябва да се преобрази отново пред камерата и като Черния рицар, тъй като предстоящото продължение на Батман се очаква да излезе през 2028 г.

Но актьорът ще има предимство като 007, след като вече е работил с режисьора на "Бонд 26" Дени Вилньов, който също така режисира "Дюн: Трета част". Патинсън беше обсипан с похвали за работата си в епичната продукция, в която играе ключовия антагонист Скайтейл. Участието му екзалтира допълнително почитателите на "Дюн", чиято премиера е този декември.

Робърт е толкова харесван и от режисьорите, и от публиката, че веднага след новината за новата му роля, социалните мрежи бяха залети от закачки, че може да вземе работата на всеки, стига да пожелае.

Патинсън има хладнокръвието, необходимо за жонглиране с предстоящите му превъплъщения в агент 007 и Батман.

"Предполагам, че всяка епоха получава Бонд, когото заслужава и подхожда на времето. Мисля, че Робърт Патинсън е актьор, който подхожда на тази епоха. Той е Бонд на дигиталната ера", заключава Люк Гудсел.