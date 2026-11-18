Година след смъртта ѝ съпругът ѝ Андрей Тилков издава учебника ѝ по астрология, който тя пази 20 г.

Предсказва война между Русия и Германия, климатични катастрофи и други глобални конфликти до 3000 г.

20 години Светлана Тилкова - Алена пази в тайна най-дълбокото си знание за астрологията. Не позволява третото ниво от нейния курс да бъде публикувано, защото смята, че тълкуванията ѝ ще да бъдат присвоени. Днес, година след смъртта ѝ (16 ноември 2025 г.), съпругът ѝ Андрей Тилков се заема с нелеката задача да издаде 1600-страничния ѝ труд. В интервю за “24 часа – 168 истории” той разказа за необятния ѝ архив, за тайните, които е оставила след себе си, предсказанията ѝ за бъдещето на човечеството и живота след смъртта.

- По повод първата годишнина от смъртта на Алена вие ще издадете книга, която тя не позволява да излезе 20 г. Защо решихте, че е време, г-н Тилков?

- Тази книга, трето ниво, е част от нейния пълен курс по астрология и нумерология. Той претърпя много издания в първата и втората си част и вече 20 г. по него се обучават курсисти. Но третата част се отнася до същността на астрологията – аспекти, дисоциации, неаспектирани планети, жребий на Хермес, фигури, всички тези детайли, които касаят най-дълбокото знание, което помага на астролога да прави верни прогнози. Когато излезе второто издание, Алена забеляза, че нейни тълкувания, които са уникални сами по себе си, се появяват по различни сайтове. И каза, че третото ниво няма да го публикува, а с него ще обучава само учениците си. Но сега, след нейната кончина, това се обезсмисли. Затова подготвям този учебник за печат, но за моя изненада, той се оказа 1600 страници. Сега ще издам първата част от 800 страници, а догодина и втората.

- Какво представляват ученията, които читателите ще открият в тази книга? Има ли знания, които никога досега тя не е споделяла публично?

- Да. В този учебник има абсолютно уникални знания за арабските точки и жребиите на Хермес. Това са математически точки в звездната карта, които показват мястото, от което избликва определено качество на човека. Това е например Лока Фортуна, която Алена нарича звездата на материалното щастие. Тя показва начина, по който човек се отнася към парите. Има точка на смелостта, за Марс, за Юпитер, която е на победата. Има и други, но накрая е тази на Немезида, богинята на възмездието, което е европейското тъждествено определение за кармата.

- В книгата има ли конкретни предсказания за бъдещето, които тепърва ще бъдат разтълкувани?

- Не. Това е учебник. Има строги аспекти, които се учат и се прилагат в хороскопа. Докато всичко останало, свързано с живота на планетата Земя, Алена го предаде в предходната книга - "Гласът на Вселената", която беше планирала да излезе след края на земния живот. Публикувахме я през февруари тази година. В нея тя описва живота на Земята от раждането ѝ преди милиарди години, неговото развитие - до 3000 г. Разказва кога човечеството ще срещне и ще започне да общува ежедневно с извънземен разум, кога ще се слеем с вселенското семейство на разума, колко войни предстоят, какви са те и много други прогнози, които още преди 10 или 15 години е написала и казала, че ще се случат, и те вече се сбъдват. Още през 2013 г. Алена написа какви глобални войни предстоят на човечеството. Едната е срещу религиите, втората е за парите, след която те ще изчезнат, а на Земята ще бъдат в обращение вселенските пари, наречени кредити, а третата е на хората срещу неземните същества, които са сред нас, но желаят планетата за себе си. Звучи като конспиративна теория, но е реалност. Ние живеем до около 80-годишна възраст, докато на развитите планети животът е по няколко хилядолетия.

- Можете ли да дадете и други примери?

- Да, например за войната в Украйна. През 2014 г. Алена направи нещо смесено между астрологичен хороскоп и тълкуване на съдбовни знаци във връзка с неделната меса на папа Франциск тогава, която беше за Украйна. Две деца до него пуснаха два бели гълъба, които бяха светкавично нападнати от гарван и от чайка. После се оказа, че са убити. На база на тази агресия плюс още изчисления Алена написа, че предстои война между Русия и Украйна, която в резултат или ще отнеме територии от Украйна, или тази страна ще престане да съществува във вида, в който я познаваме. Осем години по-късно конфликтът започна.

Друг пример е Брекзит. През 2016 г. Алена ясно написа, че това е диверсия спрямо Великобритания и ще дойде момент, в който тези хора ще съжаляват, че са излезли от Европейския съюз, и ще искат отново да влязат. Това го виждаме точно сега.

Беше тълкувала и убийството на семейството на последния руски император в Екатеринбург (Николай II Александрович Романов е разстрелян в нощта на 16 срещу 17 юли 1918 г. – бел. ред.). Тя беше развила голям материал, че заради кармата, която болшевиките са създали, тъй като императрицата Александра Фьодоровна е германска принцеса, задължително ще има военно противопоставяне между Русия и Германия, като Втората световна война е само малка част от тази разплата. През 2020 г. написа, че тази карма рязко усилва своите обороти и ще бъде разплатена още в този живот - между 2029 и 2031 г., ако не успеят все пак да постигнат някакво примирие.

- Тези книги ли са нейният духовен завет към хората?

- Напълно и без никакви уговорки.

- След смъртта ѝ бяхте казали, че тя е оставила огромен архив. Има ли нещо, което ви изненада, след като го прегледахте?

- Не. Но не всичко знам, защото знанията на Алена бяха необятни. Тя живееше едновременно в зримия и в незримия свят. Имаше задачи, изпълняваше ги и в никой случай не съм настоявал да знам неща, които не бива.

- Има ли ръкописи, бележки или лични записки, които тя никога не е искала да бъдат показвани?

- Имаше неща, които останаха след нея и трябваше да унищожа. И аз съм го направил. Никога няма да станат достъпни.

- В момента България се намира в особена ситуация – имаме нов президент, атаки в Черно море. Има ли нещо, което Алена е предсказала за държавата ни?

- Винаги е казвала, че България ще пребъде, но дали ще живеем добре, или зле, зависи от нас и от хората, които ни управляват. Преди 13 години Алена написа предупреждение към българските управници, че Нептун е в Риби, период на крайности, поради което климатът в България, а и не само, ще се променя, така че ще има дълги засушавания и после за час-два ще се излива толкова вода, колкото за месец или за година. Така че ще има огромни водни стихии, които ще помитат всичко по пътя си – къщи, хора, пътища. И това ще продължи до 2038 г. Препоръча им да внимават и да вземат някакви мерки, защото ще има голям проблем за населението. Това пожъна немалко подигравки. Никой не я чу. А виждаме наводненията и загиналите. Друго важно, което каза, беше през есента на 2020 г. Тогава бяха стачките в България и Орлов мост беше блокиран. Министър-председател беше Борисов. Тя го посъветва да разчисти центъра от празните палатки, защото софиянци няма да му простят. Той ѝ отвърна, че това е демокрацията, а Алена го предупреди, че заради бездействието си ще спечели изборите през април 2021 г., но никога повече ГЕРБ няма да състави правителство. И това е факт.

- Алена, която беше посветила живота си на астрологията, направи ли си собствен хороскоп за последните си дни?

- Не. За нас тя знаеше всичко и не беше нужно да се прави каквото и да е изчисление. Това, което преди е разказвала и я е привлякло към астрологията, е нейното обучение през 1977 г. в Япония. Когато се прибира в България, получава подарък хороскоп по дни от дядо Осукава. Това е астрологът, който я въвежда в тази наука. В него беше написано за един определен ден: “Внимавай, на този ден ще те ухапе куче”. И парадоксално това наистина се случи. А ние обичаме животните. Имахме куче. После откраднаха този хороскоп.

- Ако човек вярва, че душата продължава своя път и след смъртта, както твърдеше Алена, как се преживява загубата на любим човек? По-лесно ли е да се разделиш с него, когато вярваш, че той не е изчезнал?

- Душата не умира след физическата смърт на тялото - временната дреха, която я е приютила. Тя учи своите кармични уроци, помъдрява, събира опит, за да може в следващото прераждане да бъде по-еволюирала, по-развита. При повечето хора душата отива в т.нар. трето разпределително ниво. След определено пречистване се казва дали душата ще отиде на четвърто ниво, или ще отиде на пето, шесто. Тоест тя е постигнала своите кармични цели и може да се развива и преражда на по-високо еволюирала планета от Земята. Например ако човекът се е самоубил, ще остане завинаги, до пълния разпад на душата, на второ ниво. Алена написа, че всяка душа минава през т.нар. Вселенски съд, където едни получават награда, а други души са осъдени да бъде унищожени – Слънцето, адът на земляните, ги изпепелява.

Но хора като Алена, Ванга, Слава Севрюкова, Петър Дънов, Преподобна Стойна, не са се случайно появили на Земята. Те идват с дарба и мисия, всеки в своята ниша, в която работи. Алена имаше задачи на глобално и планетарно ниво. Да направиш 280 000 хороскопа освен основните си планетарни задачи не е малко. Така че тези хора получават своята награда и може веднага да се преродят и да влязат в ново тяло. Затова знам, че Алена, както и Ванга, и Слава Севрюкова са се преродили на високоразвита планета, но нямам право да кажа коя е. Това ми помага да приема раздялата.

- Когато един ден всичките ѝ книги бъдат издадени, ще смятате ли, че сте изпълнили мисията си?

- Категорично. Не знам дали е точно мисия, или задача, но ще бъде изпълнена.

- Смятате ли, че някога ще сте отново заедно?

- Не смятам. Аз го знам. В края на земните й дни, в последните си мигове тя ми каза, че скоро пак ще сме заедно. В крайната си емоция тогава не се сетих да попитам това кога ще е. Защото в земен мащаб това значи година-две, във вселенски нещата стоят по друг начин.