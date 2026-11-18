Пет истории, един екип на линейка и повече от 40 години българска история събира новият филм на Стефан Командарев “Блокова вселена”. Снимките започнаха на 13 ноември в Девин, а в главните роли са Лидия Инджова и Стоян Дойчев. В актьорския състав участват още Иван Бърнев, Анастасия Ингилизова, Гергана Плетньова, Асен Блатечки, Христо Петков и Елеонора Иванова. Лентата е копродукция между България, Германия и Люксембург.

Вдъхновен от едноименната теория във физиката, според която всички събития във Вселената съществуват едновременно, филмът преплита пет истории с един и същи екип на линейка по улиците на София. Действието се развива в различни времеви периоди между 1989 и 2030 г., а през съдбите на героите се разкрива и променящото се българско общество. Продукцията съчетава социална драма, любовна история и научна фантастика.

“Това със сигурност е най-сложният ми филм до момента и наистина много различен от всичко, което съм правил досега”, казва Командарев, който е и автор на сценария заедно с Павла Котова.

За ролите си Инджова и Дойчев се подготвят месеци наред. Двамата посещават дежурства в Центъра за спешна медицинска помощ в София и работят с медици по реални случаи. “Сега наистина живеем ролите си”, казва актрисата.

