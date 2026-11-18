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Цветелина Шенева, която днес празнува рожден ден, има онзи рядък журналистически талант да открива интересните истории там, където другите виждат просто поредното събитие.

С любопитство към личностите и историите зад публичния им образ синеоката красавица среща читателите на "Оживление" с хората, които създават културния живот на София. Умее да задава точните въпроси, да чува неизреченото и да превръща срещите си с артисти и творци в запомнящи се разкази.

А извън редакцията най-важната роля е тази на майка на малката Дони, която със сигурност има най-голям дял в усмивките й.

Да е здрава, честита и вдъхновена!